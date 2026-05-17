۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۷

جریمه میلیاردی قاچاقچی ماینر در اردبیل

اردبیل- مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از جریمه یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون ریالی قاچاقچی ماینر در شهرستان پارس‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی آذر اظهار کرد: پرونده ۲ دستگاه ماینر و متعلقات خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز پارس آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینرهای قاچاق، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: ماموران انتظامی شهرستان پارس‌آباد گزارش این تخلف را از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

