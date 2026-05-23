به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چهار منبع مطلع اعلام کردند که احتمال می‌رود هفت کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) در نشست آینده خود در هفتم ژوئن (۱۷ خرداد)، با لغو بخش دیگری از کاهش تولید در ماه ژوئیه موافقت کنند؛ هرچند صادرات چند کشور به‌دلیل اختلال تردد در تنگه هرمز در پی جنگ علیه ایران، مختل شده است.

به گفته این منابع، احتمال می‌رود هفت عضو اوپک‌پلاس با لغو حدود ۱۸۸ هزار بشکه از کاهش داوطلبانه عرضه موافقت کنند؛ البته هنوز تصمیم نهایی دراین‌باره گرفته نشده است.

اوپک‌پلاس در سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۶ تولید خود را ثابت نگه داشت، اما با وجود جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، لغو کاهش عرضه داوطلبانه خود را از آوریل به بعد، هر ماه افزایش داده است.

پس از خروج امارات‌متحده عربی از این ائتلاف در ماه مه، از مقدار لغو کاهش عرضه داوطلبانه اعضا کاسته شده است.

به گفته تحلیلگران و نمایندگان، خروج امارات‌متحده عربی از این ائتلاف ممکن است انسجام داخلی آن را افزایش دهد.

طبق آمار اوپک، تولید نفت اوپک‌پلاس از روزانه ۴۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در ماه فوریه به ۳۳ میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه در ماه آوریل رسیده است.

در همین حال، تولید نفت تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس روزانه ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

یکی از تأثیرات قابل‌ توجه جنگ علیه ایران این است که در میان صادرکنندگان آسیب‌دیده، فقط کشورهای عضو این گروه هستند که در صورت نیاز، از ظرفیت مازاد برای تولید بیشتر برخوردارند که از آن جمله می‌توان به عربستان سعودی، عراق و کویت، و تا همین اواخر، امارات‌متحده عربی اشاره کرد.

عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان، روسیه و عمان هفت عضو از ۲۱ عضو اوپک‌پلاس هستند که قرار است روز هفتم ژوئن با یکدیگر دیدار کنند.

به گفته منابع، پیش‌بینی می‌شود که در دو نشست دیگر اوپک‌پلاس در هفتم ژوئن، تغییری در سیاست‌ها ایجاد نشود.

قرار است کاهش تولید جداگانه این ائتلاف به مقدار ۲ میلیون بشکه در روز که در سال ۲۰۲۲ بر سر آن توافق شده بود، تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، هرچند کاهش ۱۶۰ هزار بشکه از این مقدار سهم امارات‌متحده عربی است که اکنون از این گروه جدا شده است.