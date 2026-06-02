به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز از وین، سه منبع آگاه اعلام کردند که احتمال میرود هفت کشور عضو ائتلاف اوپکپلاس در نشست روز یکشنبه (۱۷ خردادماه)، با لغو بخش دیگری از کاهش تولید داوطلبانه خود برای ماه ژوئیه موافقت کنند. این در حالی است که تداوم تنشها و درگیریها در منطقه و تأثیر آن بر بازار انرژی، پیش از این مانع از لغو کاهش تولید توسط برخی اعضا شده بود.
تصمیم احتمالی برای افزایش سهمیه تولید نشان میدهد که اعضای اوپکپلاس، علیرغم اختلال در عرضه ناشی از ناامنی در تنگه هرمز و خروج غیرمنتظره امارات متحده عربی از این ائتلاف در ماه مه، در تلاش هستند تا وضعیت تولید را به روال عادی بازگردانند.
بر اساس آمارها، هفت عضو این ائتلاف سهمیه تولید خود را در بازه زمانی آوریل تا ژوئن حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دادهاند. دادههای اوپک نشان میدهد که میانگین تولید این ائتلاف به دلیل کاهش صادرات کشورهای حاشیه خلیجفارس، از ۴۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز در ماه فوریه، به ۳۳ میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه در ماه آوریل کاهش یافته بود.
منابع آگاه اعلام کردند که انتظار میرود این هفت کشور با بازگشت روزانه حدود ۱۸۸ هزار بشکه دیگر از عرضههای حذفشده به بازار موافقت کنند. این رقم مشابه توافق ماه ژوئن است که با کسر سهم امارات محاسبه شده است. البته تأکید شده که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
لغو این کاهش عرضهها، بخشی از برنامه تدریجی برای بازگرداندن یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه تولید روزانهای است که هشت عضو ائتلاف در سال ۲۰۲۳ بر سر آن توافق کرده بودند. با محاسبات فعلی، از ابتدای ماه ژوئیه مجموعاً حدود ۵۶۷ هزار بشکه از کاهش اولیه به بازار باز خواهد گشت و در صورت تداوم این روند، محدودیتهای تولید تا پایان سپتامبر به طور کامل برداشته میشود.
نشست وزیران نفت و انرژی اوپکپلاس قرار است روز یکشنبه به صورت آنلاین برگزار شود. عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان، روسیه و عمان هفت عضوی هستند که در خصوص این برنامه تولید تصمیمگیری خواهند کرد، هرچند انتظار میرود در سیاستهای کلی ائتلاف تغییر ناگهانی ایجاد نشود.
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