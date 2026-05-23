کیفیت هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه‌ پایش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح شنبه دوم خرداد ماه با میانگین ۶۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان ۵۴، بزرگراه خرازی ۹۳، دانشگاه صنعتی ۶۵، رودکی ۵۹، رهنان ۶۰، فرشادی ۵۵، فیض ۵۷، کاوه ۷۵ و میرزا طاهر ۵۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه ولدان با عدد ۱۰۶، خیابان پروین اعتصامی ۱۲۸ و زینبیه ۱۱۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در سپاهان‌شهر، هزار جریب و پارک زمزم پاک است.

شاخص هوا در شهرهای مجاور اصفهان از جمله شاهین‌شهر و خمینی‌شهر، کاشان، نجف اباد و قهجاورستان در وضعیت قابل قبول و سجزی ناسالم برای گروه های حساس ثبت شد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.