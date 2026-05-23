به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله ایزدی صبح شنبه در همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی که از پارک تهلیجان تا پارک ملت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبرشهید و شهدای جنگ رمضان، شهرکرد را بام ایران زمین و شهر مهربانی‌ها توصیف کرد و افزود: قدرشناسی، صبر، سخاوت، نجابت و اصالت مردم این شهر، هویت ارزشمند شهرکرد را شکل داده است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر نقش وحدت و همراهی مردم و مسئولان در پیشرفت شهر اظهار کرد: همدلی میان شهروندان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر می‌تواند زمینه‌ساز رونق، رشد و شکوفایی بیشتر شهرکرد باشد.

وی در پایان، از مشارکت شهروندان در این رویداد، تلاش‌های شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه ورزش و جوانان در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اجرای برنامه‌های هدفمند فرهنگی در سطح شهر قدردانی کرد.

ایزدی این اقدامات و ویژه‌برنامه‌های فرهنگی ورزشی را گامی اساسی در جهت ارتقای سلامت همگانی، پویایی جامعه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان خانواده‌ها دانست.