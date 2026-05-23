آیت الله محامی: خدمت به مردم عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی ظهر شنبه به مناسبت هفته ارتباطات از بخش های مختلف اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سیستان و بلوچستان بازدید کرد.

امام جمعه زاهدان در این بازدید با گرامیداشت یاد شهدا، از جمله شهدای خدمت و رهبر شهید انقلاب، سختی های اخیر ملت ایران از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را برشمرد و افزود: خداوند به واسطه رحمت خود، برکات خون شهدا را در جامعه نمایان ساخته است.

وی افزود: حضور اقشار مختلف مردم با سلایق گوناگون در صحنه های انقلاب، جلوه ای از این برکت و الفتی الهی است که در قرآن به آن اشاره شده است.

دستاوردهای دفاعی و روحیه جهادی

نماینده ولی فقیه با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور تصریح کرد: افتخارات رزمندگان، ثمره تدبیر و مدیریت امام شهید در تقویت توان پدافندی و موشکی کشور است. ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر قدرت های جهانی و شکست رژیم صهیونیستی، بزرگ ترین پیروزی و نشانه برکات خون شهداست.

وی با نقل خاطره ای از عملیات فتح المبین، روحیه مقاومت و نشاط امروز را از همان جنس لطف الهی دانست و بر لزوم قدردانی از این نعمت ها و تداوم مسیر ولایت تأکید کرد.

آیت الله محامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت دهه ذی الحجه، شکرگزاری، دعا و توبه را دریچه ای برای افزایش نعمت، اجابت (هرچند به صلاح بنده) و مغفرت الهی معرفی کرد.

وی با قدردانی از خدمات اداره کل ارتباطات، خدمت به مردم سیستان و بلوچستان را عبادت و پشتوانه سرمایه اجتماعی نظام خواند.

محامی با اشاره به شرایط کنونی کشور، حضور خستگی ناپذیر کارکنان را مشابه رزمندگان جبهه توصیف کرد و بر اطلاع رسانی شفاف، واقع بینانه و مستمر از نقاط قوت و ضعف برای امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.