۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

آیت الله محامی: خدمت به مردم عبادت است

زاهدان- امام جمعه زاهدان با تأکید بر اینکه مردم عیال‌الله هستند، گفت: هر کارمندی می‌تواند فراتر از شرح وظایف اداری، با نیت الهی و روحیه جهادی به مردم خدمت کند؛ که این خدمت نوعی عبادت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی ظهر شنبه به مناسبت هفته ارتباطات از بخش های مختلف اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سیستان و بلوچستان بازدید کرد.

امام جمعه زاهدان در این بازدید با گرامیداشت یاد شهدا، از جمله شهدای خدمت و رهبر شهید انقلاب، سختی های اخیر ملت ایران از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را برشمرد و افزود: خداوند به واسطه رحمت خود، برکات خون شهدا را در جامعه نمایان ساخته است.

وی افزود: حضور اقشار مختلف مردم با سلایق گوناگون در صحنه های انقلاب، جلوه ای از این برکت و الفتی الهی است که در قرآن به آن اشاره شده است.

دستاوردهای دفاعی و روحیه جهادی

نماینده ولی فقیه با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور تصریح کرد: افتخارات رزمندگان، ثمره تدبیر و مدیریت امام شهید در تقویت توان پدافندی و موشکی کشور است. ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر قدرت های جهانی و شکست رژیم صهیونیستی، بزرگ ترین پیروزی و نشانه برکات خون شهداست.

وی با نقل خاطره ای از عملیات فتح المبین، روحیه مقاومت و نشاط امروز را از همان جنس لطف الهی دانست و بر لزوم قدردانی از این نعمت ها و تداوم مسیر ولایت تأکید کرد.

آیت الله محامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت دهه ذی الحجه، شکرگزاری، دعا و توبه را دریچه ای برای افزایش نعمت، اجابت (هرچند به صلاح بنده) و مغفرت الهی معرفی کرد.

وی با قدردانی از خدمات اداره کل ارتباطات، خدمت به مردم سیستان و بلوچستان را عبادت و پشتوانه سرمایه اجتماعی نظام خواند.

محامی با اشاره به شرایط کنونی کشور، حضور خستگی ناپذیر کارکنان را مشابه رزمندگان جبهه توصیف کرد و بر اطلاع رسانی شفاف، واقع بینانه و مستمر از نقاط قوت و ضعف برای امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6838460

