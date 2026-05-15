دستگاه قضا با مافیای اقتصادی برخورد قاطع داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به مباحث جاری درباره جنگ و صلح، بر لزوم ارجاع این مباحث کلان دینی به فقهای جامع الشرایط تأکید کرد و نسبت به برخورد گزینشی با قرآن کریم هشدار داد.

امام جمعه زاهدان با تبیین مفهوم حقیقی عدل و اعتدال تصریح کرد: اسلام دین صلح است اما مشروط بر اینکه بدانیم این صلح با چه کسی، کجا و با چه شرایطی رقم می خورد. دفاع در برابر متجاوز، حکم صریح قرآن، فرمان عقل و حتی غریزه همه موجودات زنده برای بقا است و تشخیص زمان دقیق جنگ یا صلح بر عهده ولی فقیه است.

وی با اشاره به حملات اخیر دشمن به حریم و کشتی های ایران تأکید کرد: معنا ندارد دشمن به حریم ما حمله کند و ما همچنان دم از بقای آتش بس بزنیم.

مردم ایران به دنبال انتقام سخت هستند

آیت الله محامی مطالبه انتقام سخت در پی شهادت مظلومانه امام شهید را یک وظیفه دانست و به مسئولان درباره تکرار تجربه تلخ برجام هشدار داد: نباید اجازه داد کلاه گشاد برجام دوباره تکرار شود و دستاوردها نقد داده و وعده ها نسیه گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در استان بر تبعیت کامل از تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب در تمامی عرصه های سیاسی و نظامی تأکید کرد و افزود: باید تحریم ها را با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و گسترش روابط راهبردی با چین و کشورهای همسایه بی اثر کرد.

وی همچنین بر ضرورت برخورد قاطع و انقلابی دستگاه قضا با مافیاهای اقتصادی زالو صفت که در شرایط جنگی به معیشت مردم آسیب می زنند، تأکید نمود.

آیت الله محامی در پایان خاطرنشان کرد: خنثی سازی جنگ روانی دشمن تنها با اقدامات عملی و ملموس در سفره مردم ممکن است و ملت ایران با تاب آوری و ایمان خود، بارها ثابت کرده است که در برابر فشارها نه تنها عقب نشینی نمی کند، بلکه سربلندتر از قبل به مسیر عزتمندانه خود ادامه خواهد داد.