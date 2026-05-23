سهم قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، سوابق تحصیلی پایه یازدهم، ۶ درس با تأثیر ۱۷ درصد قطعی و تمام دروس پایه دوازدهم ۴۳ درصد قطعی است.
بر این اساس، برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، سوابق تحصیلی پایه یازدهم تمام دروس با تأثیر ۲۰ درصد قطعی و تمام دروس پایه دوازدهم ۴۰ درصد قطعی است لذا متقاضیان ورود به آموزش عالی برای سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، لازم است تمام دروس پایه یازدهم و دوازدهم را ایجاد کرده باشند.
هنرستانیها در چه صورتی باید در آزمونهای نهایی شرکت کنند؟
هنرجویان هنرستانهای کاردانش و فنی و حرفهای، آزمون نهایی ندارند و میتوانند صرفاً بر اساس معدل، برای ورود به مؤسسات آموزش عالی اقدام کنند اما در صورتیکه متقاضی شرکت در آزمون سراسری باشند باید در آزمون دروس نهایی مؤثر گروه آزمایشی مربوط شرکت کنند.
هنرجویان یا فارغ التحصیل شاخه فنی و حرفهای، کاردانش که متقاضی شرکت در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و یا گروه زبان خارجی هستند باید در آزمون دروس نهایی شاخه نظری مطابق با جدول ضرایب سوابق تحصیلی شرکت کند.
هنرجویان فارغ التحصیل شاخه فنی و حرفهای، کاردانش که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی هنر هستند میتواند به انتخاب خود در آزمون دروس نهایی شاخه نظری یا فنی و حرفهای، کاردانش مطابق با جدول ضرایب سوابق تحصیلی شرکت کند.
هنرجویان پایه یازدهم شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش برای ایجاد سابقه تحصیلی صرفاً میتوانند در آزمون نهایی دروس پایه یازدهم در یک گروه آزمایشی اصلی یا یک گروه آزمایشی غیر اصلی شرکت کنند.
هنرجویان پایه دوازدهم شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش برای ایجاد سابقه تحصیلی میتوانند در آزمون نهایی دروس مؤثر پایههای یازدهم و دوازدهم در یک گروه آزمایشی اصلی یا یک گروه آزمایشی غیر اصلی شرکت کنند.
دروس نهایی شاخه فنی و حرفهای، کاردانش به عنوان سابقه تحصیلی برای متقاضیان گروههای آزمایشی اصلی نمیتواند اعمال شود.
دروس نهایی شاخه نظری به عنوان سابقه تحصیلی برای متقاضیان گروه آزمایشی هنر میتواند اعمال شود.
دانش آموزان پایه دوازدهم در صورت انتخاب گروه آزمایشی غیرمتناظر با رشته تحصیلی خود، میتوانند در دروس نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم آن گروه آزمایشی ایجاد سابقه تحصیلی کنند.
در صورت تداخل زمانی آزمون درس انتخابی برای ایجاد سابقه تحصیلی با آزمون درس رشته تحصیلی، متقاضی باید در آزمون درس انتخابی در خرداد و آزمون درس رشته تحصیلی خود در شهریور ماه شرکت کند. وضعیت این درس در خرداد ماه، به عنوان غیبت موجه ثبت میشود.
دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور ایثارگران، می توانند دروسی را که در نوبتهای امتحانی دی ماه و شهریور ماه قبول شدهاند ایجاد سابقه کنند و دروسی را که در نوبت خرداد ماه نمره قبولی دارند، می توانند به شرط انتخاب تمام دروس قبولی پایه مربوطه «ترمیم نمره» کنند.
دانش آموزان شاخه نظری شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد مجازند بدون نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون خاص، تمام دروس (نهایی و غیرنهایی) را معادل با یک پایه تحصیلی با رعایت توالی دروس در نیم سال دوم هر سال تحصیلی انتخاب و در آزمون خردادماه شرکت کنند.
شرایط ترمیم مجدد سابقه تحصیلی
شرایط ترمیم مجدد سابقه تحصیلی (بدون محدودیت تعداد دفعات) بدین شرح است:
انتخاب تمام دروس نهایی پایه مربوط
شرکت در آزمون تمام دروس انتخاب شده (نمرات اخذ شده در این آزمون ملاک محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی خواهد بود.)
توضیح: در صورت عدم شرکت و غیبت (موجه یا غیر موجه) در یک یا چند آزمون ترمیم انتخاب شده، نمرات کسب شده در سایر آزمونهای آن نوبت نیز به عنوان سابقه تحصیلی منظور نخواهد شد و سابقه تحصیلی معتبر پیشین ملاک عمل قرار می گیرد.
