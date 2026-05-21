آخرین وضعیت برگزاری کنکور سراسری و کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ 

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در برنامه تلویزیونی در خصوص شرایط برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ گفت: کنکور سراسری بین ۲۰ تا ۳۰ روز پس از برگزاری امتحانات نهایی و آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ به محض فراهم شدن شرایط برگزار می شوند.

وی افزود: ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت آغاز شده و تا شنبه ۲ خرداد ادامه دارد. آخرین آمار ثبت نام در کنکور سراسری حدود ۲۱۰ هزار نفر است و در آزمون دانشجو معلم ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: متقاضیان باید به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند و با مطالعه دفترچه در آزمون ثبت نام کنند. نکته مهم این است که امسال دفترچه کاربر محور شده است و داوطلبان به راحتی می توانند با مطالعه آن در آزمون ثبت نام کنند. اگر نیاز باشد مهلت ثبت نام تمدید می شود.

وی یادآور شد: همانطور که پیش از این وزیر علوم گفته است به محض فراهم شدن شرایط و اینکه داوطلبان در شرایط بدون استرس باشند آزمون برگزار می شود. زمانی بین ۲۰ تا ۳۰ روز پس از برگزاری امتحانات نهایی، کنکور برگزار می شود. برنامه ریزی های مربوط به کنکور انجام شده است. نکته این است که ۶۰ درصد نمره مربوط به سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد نمره مربوط به کنکور است. بنابراین زمان کنکور پس از امتحانات نهایی اطلاع رسانی می شود.

محمدی درباره ثبت نام داوطلبان در آزمون دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ گفت: ثبت نام در این آزمون پیش از این انجام شده بود و قرار بود این آزمون در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود. با توجه به تعداد ۵۰۰ هزار نفر متقاضی این آزمون و یک میلیون متقاضی کنکور به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دادیم که یک دفترچه اختصاصی دانشجو معلم صرفا برای این گروه متقاضیان تهیه شود و آزمون همزمان با کنکور سراسری برگزار شود.

وی درباره شرایط ثبت نام و عدم ثبت نام متقاضیان آزمون دانشجو معلم گفت: کسانی که در آزمون دانشجو معلم ثبت نام کرده اند و صرفا متقاضی همین آزمون هستند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند. اگر متقاضی هر دو آزمون (دانشجو معلم و سراسری) هستند باید در آزمون سراسری هم ثبت نام کنند. اگر متقاضی تغییر گروه آزمایشی خود هستند باید در بازه زمانی ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد با مراجعه به سایت سازمان سنجش گروه آزمایشی خود را مشخص کنند.

رئیس سازمان سنجش گفت: افرادی متقاضی آزمون دانشجو معلم و آزمون سراسری هستند ولی دو گروه آزمایشی دارند این افراد باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش وضعیت گروه آزمایشی را تعیین کنند و یک گروه آزمایشی یکسان را انتخاب کنند. هر متقاضی می تواند یک گروه آزمایشی اصلی و یک گروه آزمایشی زبان یا هنر را انتخاب کند. برخی دوست دارند که تنها در کنکور شرکت کنند و آزمون دانشجو معلم را انصراف دهند که این افراد هم می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آن را تعیین تکلیف کنند.

وی یادآور شد: تمام افرادی که مایل هستند در رشته های با آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و همچنین رشته های با آزمون دانشگاه آزاد تحصیل کنند باید در آزمون سراسری ثبت نام کنند.

محمدی درباره تاثیر سوابق تحصیلی و اهمیت آن خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سوابق تحصیلی دروس پایه های یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد قطعی است و باید همه داوطلبان نمرات این دروس را داشته باشند و در امتحانات نهایی شرکت کرده باشند و اگر نمره درسی موجود نباشد برای داوطلب صفر درج می شود.

وی درباره برگزاری آزمون سمپاد گفت: برای اولین بار است که آزمون مدارس سمپاد توسط سازمان سنجش برگزار می شود. از ۸ تا ۱۳ اردیبهشت ماه با چندین تمدید، ثبت نام انجام شد. ما در سازمان سنجش دفترچه آزمون سمپاد را تهیه کردیم و اکنون در مرحله حوزه سازی هستیم و به محض فراهم شدن شرایط، آزمون های سمپاد برگزار می شود.

رئیس سازمان سنجش درباره برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ انجام شده و قرار بود آزمون در اردیبهشت ماه برگزار شود و باتوجه به شرایط تمام برنامه ریزی ها انجام شده و به محض فراهم شدن شرایط آزمون برگزار می شود.

وی درباره آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ گفت: آزمون دکتری چالش چندانی ندارد الان در مرحله مصاحبه ها و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان معرفی شده هستیم. تا یک ماه دانشگاه ها فرصت دارند مصاحبه ها و بررسی سوابق را انجام دهند و پیش بینی می شود که در زمان مناسب نتایج آزمون دکتری اعلام شود.

محمدی درباره سوالات کنکور سراسری گفت: در طراحی آزمون سراسری بر مبنای کتاب درسی و سرفصل های آموزش و پرورش است. ما بهترین سوالات را با بالاترین کیفیت خواهیم داشت. سوالات استاندارد متفاوت از سال های گذشته خواهد بود.

وی با هشدار به داوطلبان یادآور شد: در روزهای گذشته چندین تارنما با آرم سازمان سنجش ایجاد شده است که این موضوع به اطلاع حراست سازمان سنجش رسیده و با آنها برخورد می شود. داوطلبان اطلاعات رسمی را تنها از سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند.

رئیس سازمان سنجش از طراحی شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون و شبکه استانی خبر داد و گفت: آزمون سراسری با بالاترین کیفیت و امنیت برگزار خواهد شد. زیرا ما در دوره فعالیت جدید سازمان سنجش معتقد هستیم سازمان سنجش می تواند موتور متحرکه توسعه علمی کشور باشد.

وی با اشاره به ماموریت های سازمان سنجش گفت: درست است که سازمان سنجش یک معاونت در وزارت علوم است اما تعاملات زیادی با نهادهای خارج از وزارت علوم دارد. هر سال با ۵ میلیون متقاضی سروکار داریم که اگر هر کدام از این متقاضیان در یک خانواده باشند در واقع با ۲۵ میلیون نفر تعامل داریم. با توجه به تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم کنکور سراسری در سرنوشت کاری، شغلی و آینده متقاضیان و تاثیرات نظام آموزشی پیش از دانشگاه و آرزوهای خانواده ها، کنکور سراسری اهمیت زیادی دارد.

محمدی گفت: پیامدهای آزمون سراسری در جهت دهی به توسعه علمی موثر است. کنکور دومین رویداد مهم کشور پس از انتخابات است و ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در دو روز مورد سنجش علمی قرار می دهیم.

وی تاکید کرد: در سنجش سه اصل شفافیت، مسئولیت پذیری و عدالت آموزشی را مدنظرقرار داریم و معتقد هستیم که متقاضیان آزمون باید شرایط یکسانی داشته باشند و منصفانه با آنها برخورد شود. ضمن اینکه انتظار داریم که سیاست ها مبتنی بر دانش باشد و اصل استمرار و ثبات و پیش بینی پذیری قوانین و مقررات که بتوان حداقل ۴ سال برای آن برنامه ریزی کرد مدنظر قرار گیرد.