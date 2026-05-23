۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

خرس وحشی در گوزَلَک اردل حادثه‌ساز شد

شهرکرد- سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: حمله یک قلاده خرس به یکی از اهالی روستای گوزَلَک باعث مصدومیت شدید وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس عسگری گفت: در پی گزارش حادثه حمله خرس به یک شهروند در روستای گوزَلَک، تیم اورژانس پیش بیمارستانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شد و اقدامات اولیه درمانی برای نجات مصدوم انجام گرفت.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: نیروهای عملیاتی اورژانس، سجاد طهماسبی و اسفندیار خالدی، با حضور در محل حادثه و مدیریت شرایط، پس از انجام اقدامات امدادی و تثبیت وضعیت جسمی مصدوم، وی را برای ادامه درمان و دریافت مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان شهدای لردگان منتقل کردند.

وی با اشاره به افزایش احتمال مواجهه انسان با حیات‌وحش در مناطق کوهستانی و جنگلی، از ساکنان روستاهای مجاور و گردشگران خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از ورود به مناطق تاریک و پرخطر، ایجاد سروصدای غیرضروری و رهاکردن پسماند مواد غذایی در طبیعت خودداری کنند؛ چرا که این موارد می‌تواند موجب نزدیک‌شدن حیوانات وحشی به مناطق مسکونی شود.

کد مطلب 6838477

