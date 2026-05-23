۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

در آکادمی ملی المپیک انجام شد؛

ارزیابی قابلیت جسمانی ۱۵۰ ورزشکار برای بازی‌های آسیایی

در راستای بررسی شرایط ورزشکاران کاندیدای اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا، قابلیت جسمانی ۱۵۰ نفر در مرکز سنجش و توسعه قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک ارزیابی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فشی مدیر مرکزسنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک در خصوص برنامه های پیش روی این مرکز برای حضوری موفق در بازی های آسیایی-آیچی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: یکی از مهمترین مراکزآکادمی؛ مرکزسنجش و ارزیابی قابلیت های جسمانی است که خدمات بسیار به روز و علمی را به ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا ارائه می دهد.

وی ادامه داد: این مرکز در طول سالهای گذشته نیز ارزیابی ورزشکاران را انجام می داد؛ اما این ارزیابی‌ها در سالهای اخیر با ورود دستگاه‌های جدیدتر، به روز تر شده است و امروزه با وجود بطور مثال دستگاه ارزیابی توان هوازی، ارزیابی عملکرد عضلانی، دستگاه ارزیابی قابلیت‌های بی هوازی ورزشکاران و همچنین دستگاه ارزیابی ترکیب بدنی و سایر دستگاه‌های سنجش، آماده خدمت رسانی بهتر و علمی تر به ورزشکاران است. 

فشی افزود: بعد از وقفه‌ای که بدلیل جنگ تحمیلی اخیر رخ داد مرکز سنجش و توسعه قابلیت‌های جسمانی آکادمی بازهم آمادگی‌اش را برای ارزیابی ورزشکاران اعلام کرد و در همین راستا ۱۵۰ ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی تا به امروز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند و از خدمات این مرکز بهره‌مند شدند. 

مدیر مرکزسنجش و توسعه قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک گفت: همچنین در ادامه برنامه‌های این مرکز برگزاری جلسات تحلیل عملکرد ورزشکاران با حضورکارشناسان مرکز سنجش و سرمربیان، مربیان بدنساز و کمک مربیان فدراسیون‌ها است. وی ادامه داد: در این جلسات تحلیلی، نقاط قوت و ضعف ورزشکاران بررسی و به کادرفنی فدراسیون مذکور اطلاع‌رسانی می شود و همچنین برنامه‌های تمرینی ویژه‌ای نیز به منظور برطرف کردن نقاط ضعف و افزایش و حفظ نقاط قوت طراحی و به آنان ارائه می‌شود و به این ترتیب گام مهمی در پیشبرد اهداف فدراسیون‌های ورزشی و موفقیت ورزشکاران در بازی‌های پیش رو برداشته‌ایم.

