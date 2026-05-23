به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فشی مدیر مرکزسنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک در خصوص برنامه های پیش روی این مرکز برای حضوری موفق در بازی های آسیایی-آیچی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: یکی از مهمترین مراکزآکادمی؛ مرکزسنجش و ارزیابی قابلیت های جسمانی است که خدمات بسیار به روز و علمی را به ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا ارائه می دهد.
وی ادامه داد: این مرکز در طول سالهای گذشته نیز ارزیابی ورزشکاران را انجام می داد؛ اما این ارزیابیها در سالهای اخیر با ورود دستگاههای جدیدتر، به روز تر شده است و امروزه با وجود بطور مثال دستگاه ارزیابی توان هوازی، ارزیابی عملکرد عضلانی، دستگاه ارزیابی قابلیتهای بی هوازی ورزشکاران و همچنین دستگاه ارزیابی ترکیب بدنی و سایر دستگاههای سنجش، آماده خدمت رسانی بهتر و علمی تر به ورزشکاران است.
فشی افزود: بعد از وقفهای که بدلیل جنگ تحمیلی اخیر رخ داد مرکز سنجش و توسعه قابلیتهای جسمانی آکادمی بازهم آمادگیاش را برای ارزیابی ورزشکاران اعلام کرد و در همین راستا ۱۵۰ ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی تا به امروز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند و از خدمات این مرکز بهرهمند شدند.
مدیر مرکزسنجش و توسعه قابلیتهای جسمانی آکادمی ملی المپیک گفت: همچنین در ادامه برنامههای این مرکز برگزاری جلسات تحلیل عملکرد ورزشکاران با حضورکارشناسان مرکز سنجش و سرمربیان، مربیان بدنساز و کمک مربیان فدراسیونها است. وی ادامه داد: در این جلسات تحلیلی، نقاط قوت و ضعف ورزشکاران بررسی و به کادرفنی فدراسیون مذکور اطلاعرسانی می شود و همچنین برنامههای تمرینی ویژهای نیز به منظور برطرف کردن نقاط ضعف و افزایش و حفظ نقاط قوت طراحی و به آنان ارائه میشود و به این ترتیب گام مهمی در پیشبرد اهداف فدراسیونهای ورزشی و موفقیت ورزشکاران در بازیهای پیش رو برداشتهایم.
