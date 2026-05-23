توقیف سواری پژو با سرعت ۱۸۷ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین–زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقاء ایمنی تردد در جاده‌های استان، با استقرار تیم ویژه کنترل سرعت در آزادراه قزوین–زنجان حین کنترل خودروهای عبوری متوجه سرعت غیرمجاز یک دستگاه خودرو سواری پژو۲۰۶ با سرعت ۱۸۷ کیلومتر بر ساعت شدند.

وی افزود: مأموران با توجه به اینکه سرعت غیرمجاز خودروی مذکور می‌توانست موجب بروز خطراتی برای سایر کاربران جاده شود، بلافاصله وارد عمل شده و نسبت به توقف خودروی فوق اقدام و دستور ایست صادر کردند.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: راننده خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس به مسیر خود ادامه داد که نهایتاً توسط واحدهای گشتی متوقف و ضمن اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ تقی خانی در پایان هشدار داد: محورهای مواصلاتی استان جایی برای ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز نیست، با استقرار تیم‌های محسوس و نامحسوس رفتار متخلفان به‌طور مستمر رصد شده و برخوردهای قانونی شدیدی در انتظار آنان است.