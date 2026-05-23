به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، در ادامه افزایش تعاملات و همکاری های بین بخشی، تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان و فدراسیون ورزش های همگانی در روز شنبه دوم خرداد ماه، با حضور مسئولین منعقد شد.

در این جلسه دکتر کوهپایه زاده رئیس فدراسیون بیان کرد: ورزش همگانی برای ورزشکاران جانباز و توان یاب به ویژه ورزشکاران کم توان ذهنی بسیار حائز اهمیت است و ما در تلاش هستیم باتوجه به بودجه فدراسیون، در کنار ورزش قهرمانی، ورزش همگانی را توسعه و گسترش دهیم.

وی ادامه داد: همان طور که یکی از اهداف مهم ما توسعه ورزش بانوان است، به دنبال کاهش فاصله میان ورزش المپیکی و پارالمپیکی ها هستیم تا ورزش میان افراد جانباز و توان یاب نیز توسعه پیدا کند و علاقه مندان به رشته های ورزشی را بتوانیم به تیم ملی دعوت نماییم. طبق آمارهای منتشر شده متاسفانه 67 درصد افراد جامعه بی تحرک هستند و به طور حتم این آمار می توان در بین افراد دارای معلولیت بیشتر شود. ما در تلاش هستیم تا با توسعه ورزش همگانی میزان کم تحرکی را در جامعه مخاطبمان کاهش دهیم. سال گذشته با هکاری فدراسیون روستایی و عشایری جشنواره قهرمان روستا را برگزار کردیم که امیدوارم در سال جاری با همراهی شما نیز بتوانیم جشنواره ورزشی گسترده تری را برگزار نماییم.

رئیس فدراسیون گفت: ورزش جانبازان و توان یابان خانوادگی است چرا که هر فر دارای معلولیت برای ورود به ورزش به همراهی خانواده نیاز دارد و ما در مسابقات های مختلف شاهد حضور خانواده ورزشکاران هستیم و به همین منظور تصمیم داریم در رشته هایی مانند بوچیا، مچ اندازی و … رقابت های ورزشی به صورت خانوادگی برگزار کنیم و به توسعه ورزش همگانی کمک کنیم.

در ادامه این نشست خلیلی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی عنوان کرد: امضا تفاهم نامه فرصت خوبی است تا ورزش همگانی جانبازان و توان یابان را توسعه دهیم. با همکاری هر دو فدراسیون تلاش می کنیم موارد مطرح شده در تفاهم نامه را اجرایی نماییم و فصل تازه ای را برای ورزش همگانی افراد دارای معلولیت ایجاد کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی بیان کرد: ما در فدراسیون تلاش کردیم ورزش همگانی را به سمت فعالیت بدنی، سبک زندگی سالم و حال خوب سوق دهیم. ورزش جزئی از فعالیت بدنی است. مباحث ورزش توان یابان را در سرفصل های آموزش قرار می دهیم تا مربیانی را پرورش دهیم که به ورزش همگانی جانبازان و توان یابان آشنا شوند.

در پایان این نشست مقرر شد در هفته آینده جلسه وبیناری با حضور مسئولین هر دو فدراسیون و هیئت های استانی در خصوص اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری در سطح استان های کشور برگزار شود.