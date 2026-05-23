به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی شهرستان نهاوند در تشریح نخستین دوره مسابقات مینیفوتبال چمنی روستایی شهرستان نهاوند اظهار کرد: این مسابقات با عنوان «جام شهدای ورزشکار» و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آزادسازی خرمشهر، شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان، و همچنین سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به حوزه مقاومت بسیج «حاجهمت» روستای شعبان برگزار میشود.
عباس ترکاشوند افزود: در حمله ناجوانمردانه سال گذشته به حوزه مقاومت بسیج روستای شعبان، سرهنگ پاسدار شهید «محمد سهرابی» و سرباز شهید «حسین ظفری»، از ورزشکاران رشتههای دوومیدانی و فوتبال، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
وی بیان کرد:بر همین اساس، مقرر شد تا با مشارکت بسیج، هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی، بسیج رسانه شهرستان و دهیاری روستای «تکه» جام مسابقات مینیفوتبال چمنی روستایی بهصورت سالانه برای گرامیداشت یاد این شهدای ورزشکار و سایر شهدای روستایی برگزار شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی شهرستان نهاوند با اشاره به جزئیات برگزاری این دوره از مسابقات، گفت: ۱۲ تیم منتخب نوجوانان از روستاهای مختلف شهرستان نهاوند در این مسابقات حضور دارند که بهمدت ۴ روز به صورت دورهای و حذفی در زمین چمن طبیعی شهدای روستای تکه به رقابت میپردازند.
وی ادامه داد: تمامی تیمهای شرکتکننده در این دوره به نام شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان نامگذاری شدهاند تا ضمن پیوند ارزشهای دفاع مقدس با نشاط اجتماعی، فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان ترویج شود.
ترکاشوند خاطرنشان کرد: تقویت روحیه نشاط و همدلی میان نوجوانان و جوانان روستایی و همچنین شناسایی استعدادهای برتر برای حضور در «جام پرچم» سال آینده، از دیگر اهداف برگزاری این رویداد ورزشی است.
شایان ذکر است در آیین اختتامیه این مسابقات، ضمن تجلیل از خانوادههای معزز شهدای ورزشکار، جوایز و احکام قهرمانی به تیمهای برتر اهدا خواهد شد.
نظر شما