به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی، در نشست با جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، با اشاره به برنامه‌های سازمان در حوزه توانمندسازی افراد دارای معلولیت گفت: خانه هنر افراد دارای معلولیت را در حال ایجاد هستیم همچنین پارلمان دانش‌آموزان بهزیستی را راه‌اندازی کرده‌ایم که یکی از جذاب‌ترین بخش‌های آن برای دانش‌آموزان موضوع ورزش است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان بهزیستی در حوزه ورزش افزود: بهزیستی در قلمرو ورزش همگانی، استعدادیابی و ورزش قهرمانی ظرفیت‌های مناسبی دارد و از نظر زیرساخت‌ها و فضاهای موجود در سراسر کشور نیز امکانات قابل توجهی در اختیار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در حوزه ورزش همگانی باید یک طرح ویژه اجرا شود و ورزش همگانی در ۲۰ هزار مرکز تحت پوشش بهزیستی توسعه یابد. برای استعدادیابی نیز سامانه‌ها و فرایندهای غربالگری مختلفی در اختیار داریم که باید در یکی از بسترهای موجود لحاظ شود.

حسینی با بیان اینکه دو پدیده مهم هویت ملی را تقویت می‌کنند، اظهار کرد: جنگ و آوردگاه‌های بین‌المللی ورزشی دو پدیده‌ای هستند که هویت ملی را بیدار می‌کنند و امروز این دو موضوع در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند همچنین توانمندی و اعتماد به نفسی که ورزش به افراد دارای معلولیت می‌دهد در بسیاری موارد فراتر از آثار کاردرمانی و توانبخشی است.

نهضت ورزش معلولان باید در کشور شکل بگیرد

وی افزود: ورزش علاوه بر کارکردهای سیاسی، اجتماعی، اوقات فراغت و تندرستی برای افراد دارای معلولیت دارای بعد توانبخشی بسیار مهمی است و باید روی این ظرفیت سرمایه‌گذاری کنیم. لازم است با همکاری فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، نهضت ورزش معلولان در کشور شکل بگیرد.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین با اشاره به سیاست محله‌محوری دولت گفت: تاکنون ۲ هزار و ۷۵۰ پایگاه سلام در کشور ایجاد شده و می‌توان برنامه‌های ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت را در این پایگاه‌ها عملیاتی کرد.

در ادامه این جلسه سید محمد جواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی ، پیشنهاد برگزاری یک پویش مشترک میان سازمان بهزیستی و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان را مطرح کرد و گفت: می‌توان با حضور چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار به عنوان سفیران این پویش، برنامه‌ای مشترک برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی طراحی و اجرا کرد.

جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در این نشست با قدردانی از همکاری سازمان بهزیستی اظهار کرد: در ایام جنگ از اردوگاه‌های سازمان بهزیستی از جمله اردوگاه خزرآباد برای برگزاری اردوهای تیم‌های تیراندازی و تیر و کمان استفاده کردیم و از این همراهی قدردانی می‌کنیم. تلاش ما این است که از ظرفیت شرکای راهبردی خود بهره ببریم همان‌گونه که از اردوگاه ایثار بنیاد شهید در استان مازندران برای اردوهای وزنه‌برداری استفاده شد.

وی با اشاره به رویدادهای پیش روی ورزش معلولان افزود: در هفته نخست مهرماه افتتاحیه بازی‌های آسیایی برگزار می‌شود. همچنین امسال مسابقات ویرتوس ویژه افراد دارای معلولیت ذهنی را در پیش داریم که برای نخستین بار قصد داریم به صورت تیمی در آن شرکت کنیم علاوه بر این تیم گلبال و تیم بسکتبال با ویلچر بانوان نیز در رویدادهای پیش‌رو حضور خواهند داشت و کاروان بزرگ ورزشی کشور در افتتاحیه‌های رسمی نماد قدرت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان با اشاره به برنامه‌های استعدادیابی گفت: از سال گذشته طرح استعدادیابی منطقه‌ای را برای ۲ هزار نفر اجرا کردیم در این فرایند مشخص شد علاقه‌مندی زیادی به رشته پاراسنگ‌نوردی وجود دارد و سازمان بهزیستی نیز در این زمینه همکاری مؤثری با فدراسیون داشت در نتیجه این همکاری موفق شدیم ۵۰۰ نوجوان و جوان زیر ۱۹ سال را شناسایی کنیم که می‌توانند قهرمانان آینده ورزش کشور باشند.

وی پیشنهاد کرد: در کمیته ICF سازمان بهزیستی برخی شاخص‌های تکمیلی از جمله قد و سایر ویژگی‌های فیزیکی افراد نیز ثبت شود تا بتوان به خانواده‌ها اعلام کرد که آیا فرزند دارای معلولیت آنان ظرفیت ورود به ورزش حرفه‌ای را دارد یا خیر.

هدایت افراد دارای معلولیت به سمت ورزش قهرمانی از طریق سامانه‌های بهزیستی

کوهپایه‌زاده همچنین خواستار ایجاد بخشی ویژه در سامانه‌های سازمان بهزیستی برای ثبت‌نام افراد دارای معلولیت در برنامه‌های استعدادیابی ورزشی شد و گفت: اگر این امکان در سامانه‌های بهزیستی فراهم شود، کل مسیر شناسایی، هدایت و حمایت از ورزشکاران معلول می‌تواند به صورت یکپارچه مدیریت شود و هیئت‌های ورزشی نیز افراد مستعد را شناسایی و پشتیبانی خواهند کرد. به این ترتیب یکی از خدمات مهم بهزیستی می‌تواند هدایت افراد به سمت استعدادهای ورزشی باشد.

وی با اشاره به کمبود مربیان ورزشی در برخی مراکز نگهداری افزود: در آسایشگاه‌ها مربیان ورزشی تخصصی بسیار محدود هستند و لازم است از مربیان حرفه‌ای ورزش استفاده شود. فدراسیون آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند همچنین طرح‌های استعدادیابی و نخبه‌گزینی در رشته‌های خاص را دنبال می‌کنیم به عنوان نمونه در مناطق والیبال‌خیز به دنبال شناسایی استعدادهای والیبال نشسته هستیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان خاطرنشان کرد: رشته‌هایی مانند بوچیا و بسکتبال نیز از ظرفیت‌های بالایی برخوردارند و آسایشگاه کهریزک تاکنون ورزشکاران شاخصی را به تیم ملی معلولان معرفی کرده است. در برخی مراکز بهزیستی که دارای زیرساخت‌های مناسب ورزشی هستند، می‌توان این برنامه‌ها را اجرا کرد و فدراسیون نیز مربیان مورد نیاز را تأمین خواهد کرد این هم‌افزایی می‌تواند روند شناسایی و جذب نخبگان ورزشی را تسریع کند.

در ادامه این دیدار، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان هرمزگان نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در ورزش معلولان گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ ورزشکار حرفه‌ای دارای معلولیت در استان فعالیت می‌کنند و این ظرفیت در سراسر کشور وجود دارد.

وی افزود: در نظر داریم یک کمپ تخصصی ورزش معلولان در جزیره قشم راه‌اندازی کنیم تا از مهرماه علاوه بر ورزش‌های متداول، پوشش ورزش‌های آبی ویژه افراد دارای معلولیت را نیز بر عهده داشته باشد برای تحقق این هدف به حمایت سازمان بهزیستی نیاز داریم و تلاش خواهیم کرد پالایشگاه‌ها و صنایع منطقه را نیز از محل مسئولیت‌های اجتماعی در این طرح مشارکت دهیم.