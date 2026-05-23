۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

برگزاری مراسم ملی گرامیداشت سوم خرداد در خرم‌آباد

خرم‌آباد- گرامیداشت سوم خرداد، «روز مقاومت، ایثار و پیروزی» در گلزار شهدای خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ملی و سراسری گرامیداشت سوم خرداد، «روز مقاومت، ایثار و پیروزی»، روز یکشنبه سوم خردادماه به همت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در گلزار شهدای خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این مراسم روز یکشنبه سوم خردادماه، ساعت ۹:۳۰ صبح در گلزار شهدای خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و خانواده‌های معظم شهدا دعوت شده است با حضور گسترده خود، یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی بدارند.

این مراسم همراه با گلباران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا خواهد بود.

شرکت‌کنندگان با نثار گل و قرائت فاتحه، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

مراسم ملی و سراسری گرامیداشت سوم خرداد (روز مقاومت، ایثار و پیروزی) در خرم‌آباد، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تجدید بیعت با ولایت فقیه است.

