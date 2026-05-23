ویژگی ها و دلایل اهمیت فتح خرمشهر باید برای نسل امروز تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن کبیری پیش از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به گذشت بیش از چهار دهه از حماسه فتح خرمشهر، بر ضرورت بازخوانی و یادآوری این رویداد تاریخی تأکید کرد و گفت: این حماسه نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای مخاطبان خارج از کشور نیز باید بازنشر شود.

وی با بیان اینکه رزمندگان اسلام در آن دوران حتی از سیم‌خاردار نیز محروم بودند، افزود: فتح خرمشهر در شرایطی رقم خورد که نه خبری از سلاح‌های مدرن امروزی بود و نه به تعداد نیروهای رزمنده، تجهیزات جنگی وجود داش و این واقعیت مهم باید برای نسل جوانی که آن روزها را درک نکرده‌اند، تبیین شود.

رئیس مرکز دایرةالمعارف دفاعی امنیتی انقلاب اسلامی، خرمشهر را در دو مقطع جداگانه حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: نخست، مقاومت ۳۴ روزه این شهر آن را به نماد ایستادگی تبدیل کرد و سپس، پس از ۱۹ ماه اشغال، دشمن با سنگین‌ترین استحکامات در خرمشهر مستقر شده بود، اما رزمندگان ما بدون هیچ سنگر و پناهگاهی جز بیابان و خاکریز، عملیات بازپس‌گیری را به انجام رساندند.

سردار کبیری، توکل بر خدا را رمز پیروزی در آن حماسه خواند و خاطرنشان کرد: در خرمشهر غیر از خدا پناهی نداشتیم؛ این درس بزرگی برای جوانان امروز است که چگونه می‌توان در برابر دشمنی تا بن دندان مسلح، ایستاد و پیروز شد.

وی دومین پیام فتح خرمشهر را متوجه دشمنان دانست و گفت: رزمندگان ما با دست خالی حماسه‌های ماندگاری آفریدند. امروز ملت ایران رزم‌دیده است و با اتکا به توان داخلی، تجهیزات دفاعی منحصربه‌فردی در اختیار دارد؛ دشمن هرگز نباید قدرت این ملت را دست‌کم بگیرد. آزادی خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ اتفاق افتاد، اما بدانیم که خرمشهرهای دیگری نیز در پیش است.

این مسئول، پیام سوم این حماسه را متوجه مسئولان نظام دانست و تأکید کرد: مسئولان نباید از هیمنه پوشالی دشمن بترسند. در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگی تمام‌عیار و جهانی علیه ما به راه افتاده بود، در حالی که امروز برخی کشورها در سازمان ملل از ایران حمایت می‌کنند؛ در آن برهه هیچ قدرتی پشتیبان ما نبود و یادآوری این نکته برای مسئولان ضروری است.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، چهارمین پیام فتح خرمشهر را متوجه رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان دانست و اظهار داشت: عزت و سربلندی این عزیزان هیچ‌گاه از یادها نمی‌رود. هرکس در میدان ایستادگی کند، نامش در تاریخ این کشور و جهان ماندگار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های دایرةالمعارف دفاع مقدس در ثبت حماسه‌های رزمندگان، تصریح کرد: ما یاد شهدایی همچون شهیدان حسن‌پور و بابایی، ۱۸ سال اسارت شهید لشکری و رنج میخ بر سر شهید ابوترابی را زنده نگه می‌داریم و از اصحاب رسانه نیز انتظار می‌رود که همواره یاد شهدا، رزمندگان و روحیه استقامت را به جامعه منتقل کنند.