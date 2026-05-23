به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پاییندستی این شرکت با تأکید بر ضرورت شفافیت حداکثری در زنجیره عرضه، اظهار داشت: رصد معاملات بورس کالا در هفتههای اخیر نشاندهنده افزایش عرضهها، کاهش حجم تقاضا و حرکت بازار به سمت قیمتهای متعادلتر است.
وی با اشاره به ثبات قیمتهای پایه افزود: با وجود رشد قیمتهای جهانی پس از تنشهای اخیر، قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بدون تغییر و مطابق با نرخهای پیش از درگیریها تعیین شده است. متقی با تحلیل وضعیت بازار تصریح کرد: برخلاف تصورات، کمبود واقعی کالا به میزانی نبود که توجیهکننده التهابات قیمتی باشد؛ در واقع این نوسانات، ناشی از جو روانی حاکم بر بازار و نگرانی تولیدکنندگان از آسیبدیدگی احتمالی مجتمعهای پتروشیمی بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی مانند پلیاتیلن در بازارهای جهانی حداقل ۶۰ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: این فاصله قیمتی و جو روانی، تولیدکنندگان پاییندستی را تحت فشار قرار داد تا انتظار افزایش قیمتها را داشته باشند، اما اکنون با فروکش کردن این جو، شاهد بازگشت ثبات به بازار هستیم.
متقی در پایان خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورتگرفته، آسیبهای اخیر به سرعت در حال ترمیم است و چرخه تولید با تمام توان به مدار اصلی بازگشته است؛ بنابراین هیچ نگرانی بابت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی وجود ندارد.
نظر شما