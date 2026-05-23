هیچ کلاس درسی در خوزستان نباید در مهرماه بدون معلم بماند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز شنبه در جلسه تشکیل اتاق وضعیت پروژه مهر با اشاره به شعار حماسه همدلی، برای ایران برای مدرسه اظهار کرد: اتاق وضعیت باید بهعنوان مرکز رصد، جمعبندی و تصمیمگیری بهموقع عمل کند و روند اقدامات مناطق را بهصورت مستمر پایش نماید تا گلوگاهها پیش از شروع سال تحصیلی شناسایی و برطرف شود.
وی با تأکید بر لزوم ثبت و پیگیری دقیق اقدامات افزود: بارگذاری بهموقع مستندات از سوی واحدها و مناطق ضروری است؛ چراکه مبنای ارزیابی، برنامهریزی و تصمیمگیری دقیق در پروژه مهر، گزارشهای مستند و بههنگام است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای همافزایی ایجادشده در کشور توضیح داد: باید همدلی که در کشور اتفاق افتاده است را به سرانجام برسانیم و این سرمایه اجتماعی را در میدان عمل، به بهبود کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی تبدیل کنیم.
علیفر در پایان درباره فرآیند ثبتنام کتب درسی بیان کرد: تاکنون ۷۰ درصد دانشآموزان ثبتنام کتب درسی را انجام دادهاند و لازم است با اطلاعرسانی هدفمند و پیگیری جدی مناطق و مدارس، ثبتنام سایر دانشآموزان نیز در موعد مقرر تکمیل شود.
