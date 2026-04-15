به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه کارگروه کتب درسی لرستان با تأکید بر لزوم هماهنگی کامل میان نواحی و مناطق آموزشی استان، اظهار داشت: توزیع به‌موقع و کامل کتب درسی نیازمند انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی همه بخش‌ها است. ثبت‌نام به‌موقع دانش‌آموزان در سامانه کتب درسی یکی از پایه‌های اصلی پیشبرد اهداف این کارگروه است. لازم است پس از طرح چالش‌های سال گذشته، پیشنهادها بادقت بررسی شده و به‌صورت عملیاتی مورداستفاده قرار گیرد.

وی گفت: سفارش و توزیع کتب درسی، یکی از گام‌های کلیدی در اجرای پروژه مهر است و با نظارت مستمر و دقیق تلاش داریم فرایند توزیع امسال با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به جایگاه مطلوب استان در سطح کشور، گفت: خوشبختانه لرستان در سال تحصیلی جاری توانسته است رتبه هفت‌کشور را در حوزه سفارش کتب درسی و رتبه شش را در حوزه توزیع به خود اختصاص دهد. این موفقیت نتیجه تلاش هماهنگ مجموعه آموزش‌وپرورش استان است و با ادامه روند برنامه‌ریزی‌شده، امیدواریم در سال آینده جایگاه بهتری نیز کسب کنیم.

سهرابی همچنین از اقدامات جدید این اداره کل خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های در دست اجرا، صدور کارنامه عملکردی برای مدارس و تخصیص حق‌الزحمه‌ها بر اساس این کارنامه است. خوشبختانه تحول قابل‌توجهی در این حوزه آغاز شده و ظرفیت‌های موجود به‌صورت دقیق بررسی شده‌اند. امروز نیز چالش‌های احتمالی مطرح، پیشنهادهای ارائه و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد تا با پیگیری مسئولان مربوطه شاهد بهبود هرچه بیشتر این روند باشیم. هدف نهایی ما در آموزش‌وپرورش لرستان، حمایت از دانش‌آموز و ارتقای کیفیت کلاس درس است.