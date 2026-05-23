هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل تداوم گرادیان فشار (تغییر فشار هوا) از فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه (سوم تا ششم خردادماه) در سراسر استان به ویژه نیمه شرقی اصفهان وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نواحی مستعد خیزش گردوخاک و انتقال گردوغبار از همسایههای غربی پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این پدیده به ویژه در شهرستانهای اردستان، انارک، برخوار (دولت آباد)، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نایین، نطنز، ورزنه، نجف آباد، اصفهان، خور و بیابانک، بادرود، چوپانان، دهاقان، سمیرم، شهرضا و کبوتر آباد شدت دارد.
هواشناسی نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی از جمله سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه افزوده است که هموطنان در عبور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.
هواشناسی همچنین بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.
