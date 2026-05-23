به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: تشکیل انجمن فرش استان کرمان و احیای باغ‌موزه فرش، دو اقدام مهم در حوزه فرش دستباف استان است که هماهنگی‌های نهایی آن با وزارت صمت در حال انجام است.

وی افزود: در قالب این مجموعه، امکان استقرار انجمن فرش دستباف، برگزاری دوره‌های آموزشی برای بافندگان و ایجاد هماهنگی میان شرکت‌ها و اتحادیه‌های فرش دستباف فراهم خواهد شد تا زمینه افزایش فروش و صادرات فرش کرمان ایجاد شود.

استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌های حمایتی از قالیبافان گفت: بخشی از حمایت‌ها در سطح استانی در حال ساماندهی است و بخشی دیگر نیازمند حمایت‌های ملی است تا بتوان هنر اصیل فرش کرمان را که بخشی از هویت استان کرمان محسوب می‌شود را احیا کرد.

طالبی، همچنین درباره استفاده برخی کشورها از طرح‌ها و برند فرش کرمان افزود: طبیعی است وقتی قالی کرمان یک برند جهانی است، کشورهای دیگر نیز از نقشه‌ها و برند کرمان برای فروش محصولات خود استفاده کنند.

وی تأکید کرد: راهکار مقابله با این مسئله، حمایت جدی از تولید، افزایش صادرات و تقویت حضور فرش دستباف کرمان در بازارهای جهانی است تا اصالت فرش کرمان بیش از پیش تثبیت شود.