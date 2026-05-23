به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جامعی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای ضمن تبریک فرا رسیدن ایام عیدالله غدیر، از تدوین و برنامه‌ریزی برنامه‌های ویژه این ایام در سراسر استان خبر داد.

دبیر جشن‌های غدیر استان خوزستان با تأکید بر اهمیت تبیین واقعه غدیر و ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، اظهار کرد: برنامه‌های بزرگداشت عید سعید غدیر خم در سال جاری با هدف تقویت شور و شعور مذهبی و مشارکت حداکثری آحاد مردم، در چهار محور اصلی طراحی و اجرا خواهد شد.

وی در تشریح این محورها افزود: «ضیافت علوی» و پویش سراسری اطعام و پخت غذا، نخستین محور از این برنامه‌هاست که با هدف احیای سنت حسنه اطعام در روز عید غدیر و ترویج فرهنگ مواسات و همدلی در سطح استان اجرایی می‌شود.

دبیر جشن‌های غدیر استان خوزستان، محور دوم برنامه‌ها را برگزاری «جشن‌های محله‌ای» عنوان کرد و گفت: با هدف مردمی‌سازی این مناسبت، جشن‌های ویژه‌ای در مقابل مساجد، حسینیه‌ها و محلات استان با همت فعالان فرهنگی و گروه‌های جهادی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای نشاط اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی، تصریح کرد: محور سوم، برگزاری «مهمانی کیلومتری» در سراسر استان است که با حضور گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم، نمایی از شکوه همدلی و وحدت استان خوزستان را به تصویر خواهد کشید.

حجت‌الاسلام جامعی همچنین پویش «خطبه‌خوانی غدیر توسط ائمه جمعه» را چهارمین محور این برنامه‌ها برشمرد و تأکید کرد: تبیین ابعاد معرفتی و پیام‌های والای غدیر توسط ائمه جمعه در سراسر استان، نقشی اساسی در بصیرت‌افزایی و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) در جامعه خواهد داشت.

دبیر جشن‌های غدیر استان خوزستان در پایان با دعوت از تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و خیران برای مشارکت در اجرای برنامه‌های «دهه ولایت»، بیان کرد: غدیر تبلور وحدت و محبت است و امیدواریم با همکاری همه‌جانبه، شاهد برپایی جشنی باشکوه و ماندگار در شأن مردم خوزستان باشیم.