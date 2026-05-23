۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

جشن‌های غدیر خوزستان در ۴ محور اصلی اجرا می‌شود

اهواز ـ دبیر جشن‌های غدیر استان خوزستان از تدوین و برنامه‌ریزی برنامه‌های ویژه این ایام در سراسر استان در چهار محور اصلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جامعی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای ضمن تبریک فرا رسیدن ایام عیدالله غدیر، از تدوین و برنامه‌ریزی برنامه‌های ویژه این ایام در سراسر استان خبر داد.

دبیر جشن‌های غدیر استان خوزستان با تأکید بر اهمیت تبیین واقعه غدیر و ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، اظهار کرد: برنامه‌های بزرگداشت عید سعید غدیر خم در سال جاری با هدف تقویت شور و شعور مذهبی و مشارکت حداکثری آحاد مردم، در چهار محور اصلی طراحی و اجرا خواهد شد.

وی در تشریح این محورها افزود: «ضیافت علوی» و پویش سراسری اطعام و پخت غذا، نخستین محور از این برنامه‌هاست که با هدف احیای سنت حسنه اطعام در روز عید غدیر و ترویج فرهنگ مواسات و همدلی در سطح استان اجرایی می‌شود.

دبیر جشن‌های غدیر استان خوزستان، محور دوم برنامه‌ها را برگزاری «جشن‌های محله‌ای» عنوان کرد و گفت: با هدف مردمی‌سازی این مناسبت، جشن‌های ویژه‌ای در مقابل مساجد، حسینیه‌ها و محلات استان با همت فعالان فرهنگی و گروه‌های جهادی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای نشاط اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی، تصریح کرد: محور سوم، برگزاری «مهمانی کیلومتری» در سراسر استان است که با حضور گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم، نمایی از شکوه همدلی و وحدت استان خوزستان را به تصویر خواهد کشید.

حجت‌الاسلام جامعی همچنین پویش «خطبه‌خوانی غدیر توسط ائمه جمعه» را چهارمین محور این برنامه‌ها برشمرد و تأکید کرد: تبیین ابعاد معرفتی و پیام‌های والای غدیر توسط ائمه جمعه در سراسر استان، نقشی اساسی در بصیرت‌افزایی و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) در جامعه خواهد داشت.

دبیر جشن‌های غدیر استان خوزستان در پایان با دعوت از تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و خیران برای مشارکت در اجرای برنامه‌های «دهه ولایت»، بیان کرد: غدیر تبلور وحدت و محبت است و امیدواریم با همکاری همه‌جانبه، شاهد برپایی جشنی باشکوه و ماندگار در شأن مردم خوزستان باشیم.

