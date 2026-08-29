دعوت از مردم خوزستان برای شرکت در جشن های امت احمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی اخوان صباغ پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسمها گفت: این جشنها که در روزهای شنبه و یکشنبه، ۷ و ۸ شهریور ماه برگزار میشود، در سراسر استان خوزستان برپایی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت این مناسبتهای مذهبی بر لزوم حضور پرشور اقشار مختلف جامعه تأکید کرد: این آیینهای وحدتبخش با هدف تقویت همدلی و یکپارچگی میان مسلمانان برگزار میگردد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان در ادامه توضیح داد: جشنهای امت احمد با برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و معنوی در نقاط مختلف استان خوزستان میزبان مردم خواهد بود.
این رویداد در راستای بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و ترویج مفاهیم وحدت در سطح استان برنامهریزی شده است تا فرصتی برای تعاملات فرهنگی و معنوی میان مردم فراهم شود.
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