  1. استانها
  2. مازندران
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر معرفی شد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر معرفی شد

ساری- «رحمان زمانی» به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر ظهر شنبه با حضور عیسی مدانلو، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و مدیر حراست این اداره کل و جمعی هنرمندان برگزار شد.

زمانی پیش از این به عنوان مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر خدمت می‌کرد.

در این مراسم از تلاش‌های یازده‌ماهه داریوش قانع، مدیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر تقدیر به عمل آمد.

همچنین جمعی از هنرمندان و اصحاب اصناف فرهنگ و هنر در این نشست به بیان دغدغه‌ها و مسائل پیش روی این حوزه پرداختند.

کد مطلب 6838585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها