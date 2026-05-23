سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر ظهر شنبه با حضور عیسی مدانلو، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و مدیر حراست این اداره کل و جمعی هنرمندان برگزار شد.

زمانی پیش از این به عنوان مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر خدمت می‌کرد.

در این مراسم از تلاش‌های یازده‌ماهه داریوش قانع، مدیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر تقدیر به عمل آمد.

همچنین جمعی از هنرمندان و اصحاب اصناف فرهنگ و هنر در این نشست به بیان دغدغه‌ها و مسائل پیش روی این حوزه پرداختند.