به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، درخصوص آخرین وضعیت حجاج ایرانی در مراسم حج اظهار کرد: خداراشکر تیمهای پزشکی جمعیت هلالاحمر در حج، هم در مکه و هم در مدینه فعال و مشغول به ارائه خدمت به حجاج ایرانی هستند.
او تصریح کرد: حجاج این روزها خودشان را برای مراسم تشریق آماده میکنند و پرسنل و کادر پزشکی هلالاحمر نیز در قالب تیمهای درمانی منسجم با آمادگی کامل، خدمات پزشکی را در این ایام ارائه میدهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر اضافه کرد: در صورت اینکه زائران دارای بیماری و افراد پرخطر نیاز به دریافت خدمات درمانی داشته باشند، تمهیدات ویژه را همچون اعزام با آمبولانس و اتوبوسهای مخصوص و اجرای وقوف اضطراری در روز نهم ذیالحجه را پیشبینی کردهایم.
کولیوند بااشاره به فعالیت و برپایی بیمارستانهای سیار در منا، عرفات و مشعر تاکید کرد: خوشبختانه زائران ایرانی در سلامت کامل هستند و گروههای پزشکی که در خدمت زائران حاضرند با تجهیزات و آمادگی کامل کار ارائه خدمات پزشکی را انجام میدهند.
اعزام ۱۸۰ نفر از کادر درمانی هلالاحمر به مراسم حج امسال
او در ادامه خاطرنشان کرد: در برگزاری مراسم حج امسال که این روزها در حال برگزاری است، اعضای تیمهای پزشکی و درمانی جمعیت هلالاحمر در قالب ۱۸۰ نفر برای ۳۰ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی اعزام شدهاند و فعلا این تعداد نفرات برای ارائه خدمات کفایت میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر اظهار کرد: کسانی را در قالب تیمهای پزشکی به حج فرستادهایم که هر کدام به لحاظ توانایی چند نفر محسوب میشوند و از تخصص لازم برخوردار هستند و با تمام قدرت خدمات درمانی را ارائه خواهند داد.
کولیوند یادآور شد: درمانگاههای تخصصی در هتلهای محل استقرار زائران فعال بوده و بیمارستان هلالاحمر نیز در شهر مکه مشغول خدمترسانی به زائران ایرانی هستند و هرجا هم که لازم باشد از بیمارستانهای کشور سعودی استفاده میکنیم و همکاری طرف سعودی در ارائه خدمات به زائران ایرانی هم مناسب است.
او تاکید کرد: همانطور که گفتم همه زائران ایرانی در سلامت کامل هستند و زائرانی که توان اینکه خودشان در ایام تَشریق حضور نداشته باشند، با همت همکاران اعزامی از جمعیت هلالاحمر در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد.
