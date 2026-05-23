به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، صبح شنبه در دیدار حجت‌الاسلام قنبری معاون ارتباطات و بین‌الملل جامعه‌المصطفی العالمیه و جمعی از همراهان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای اخیر جبهه مقاومت، فرماندهان، دانشمندان و شهدای خردسال، بر ضرورت پیوند دین و دانش در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید کرد.

روز ملی مقاومت مردم لرستان و حماسه حاج عمران

شاهرخی با اشاره به تقارن این دیدار با دهه امامت و ولایت، اظهار داشت: نخستین روز خرداد در تقویم رسمی کشور به‌عنوان «روز ملی مقاومت مردم استان لرستان» نام‌گذاری شده است؛ مناسبتی که ریشه در رشادت‌های رزمندگان لرستانی در عملیات حاج عمران دارد.

امام جمعه خرم‌آباد با تشریح بخشی از حماسه‌آفرینی رزمندگان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در عملیات حاج عمران، افزود: پس از فتح فاو، دشمن با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ تلاش کرد با تصرف بخشی از خاک ایران، معادلات جنگ را تغییر دهد و پیرانشهر را هدف قرار داد، اما رزمندگان لرستانی با وجود تقدیم بیش از ۳۰۰ شهید و هزاران مجروح، دشمن را شکست دادند.

رمز موفقیت رزمندگان لرستان؛ اخلاص

شاهرخی با اشاره به خاطره‌ای از فرماندهان دفاع مقدس، گفت: در جلسه‌ای که پس از عملیات کربلای چهار با حضور فرماندهان برگزار شد، وقتی از رمز موفقیت رزمندگان لرستان سؤال شد، شهید میثمی فرمود «خداوند پیروزی را به زور و بازو نمی‌دهد، بلکه به اخلاص عطا می‌کند» و این حقیقت، رمز ماندگاری و پیروزی رزمندگان اسلام بود.

مردم لرستان در آزادسازی خرمشهر بیش از ۲۰۰ شهید تقدیم کردند

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان همچنین با اشاره به سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: مردم لرستان در عملیات آزادسازی خرمشهر نیز بیش از ۲۰۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

جامعه‌المصطفی؛ برآمده از چشمه جوشان معارف اهل‌بیت(ع)

شاهرخی در ادامه با تسلیت شهادت حضرت امام محمدباقر(ع)، جامعه‌المصطفی را برخاسته از چشمه جوشان معارف اهل‌بیت(ع) دانست و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم جامعه‌المصطفی، توجه همزمان به دین و دانش است.

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: اگر دین بدون دانش باشد، وابستگی و عقب‌ماندگی ایجاد می‌شود و اگر دانش بدون دین باشد، نتیجه آن همان فجایعی است که امروز در جهان شاهد آن هستیم.

جنایات غزه؛ نشانه خطر دانشِ بدون اخلاق و معنویت

شاهرخی با انتقاد از جنایات نظام سلطه در جهان، افزود: امروز برخی کشورها با تکیه بر فناوری و علمِ جداشده از معنویت، بزرگ‌ترین جنایت‌ها را رقم می‌زنند و آنچه در غزه رخ می‌دهد، نشانه خطر دانشِ بدون اخلاق و معنویت است.

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به برخی مباحث فلسفی، اظهار داشت: نوع نگاه به متافیزیک و جهان‌بینی، در شکل‌گیری علوم، فناوری، اخلاق و سبک زندگی اثرگذار است و اگر نگاه الهی و معنوی از علوم حذف شود، خروجی آن در خدمت منافع اقلیت‌ها و سلطه‌طلبان قرار خواهد گرفت.

پیام اسلام؛ پیام رحمت برای همه بشریت

شاهرخی با تأکید بر جهانی بودن پیام اسلام، گفت: پیام اسلام، پیام رحمت برای همه بشریت است و باید این پیام جهانی در قالبی صحیح، جذاب و اثرگذار به جهانیان عرضه شود که تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و نظارت دقیق است.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با روایت حماسه رزمندگان لرستانی در عملیات حاج عمران و آزادسازی خرمشهر، از عزم جدی مردم ولایتمدار لرستان برای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا خبر داد.

ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های علمی استان

شاهرخی با قدردانی از مدیریت جامعه‌المصطفی، خاطرنشان کرد: این مجموعه در سال‌های اخیر با هدایت آیت‌الله اعرافی و آیت‌الله عباسی مسیر بسیار خوبی را طی کرده است، اما همچنان نیازمند جبران برخی عقب‌ماندگی‌ها هستیم و باید با تلاش مضاعف، از ظرفیت‌های گسترده علمی و فرهنگی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی استفاده شود.

دانشگاه‌های لرستان ظرفیت ارزشمندی برای تعامل با جامعه‌المصطفی دارند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، دانشگاه‌های لرستان را دارای ظرفیت‌های ارزشمند علمی دانست و افزود: دانشگاه لرستان، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی استان از اساتید توانمند و ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند در تعامل با جامعه‌المصطفی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

برخی تفاهم‌نامه‌ها صرفاً در حد مکتوب باقی می‌مانند

شاهرخی با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌ها، تصریح کرد: برخی تفاهم‌نامه‌ها صرفاً در حد مکتوب باقی می‌مانند و لازم است با برگزاری جلسات مستمر و شناسایی موانع اجرایی، زمینه تحقق عملی اهداف این تفاهم‌نامه‌ها فراهم شود.

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: باید از همه ظرفیت‌های علمی استان برای بهره‌مندی دانشجویان خارجی استفاده شود و این تعاملات علمی و فرهنگی می‌تواند در بسیاری از کشورها آثار و برکات گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

شاهرخی در پایان با اعلام آمادگی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برای همکاری با جامعه‌المصطفی، گفت: هر مسئولیتی که در این مسیر برعهده ما باشد، با افتخار انجام خواهیم داد و خود را جزئی از مجموعه جامعه‌المصطفی می‌دانیم.