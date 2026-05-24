جزئیات افزایش حقوق و پرداخت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

علی دهقان‌کیا، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، افزایش ۶۰ درصدی شامل حداقل بگیران می شود و برای سایر سطوح نیز، ۴۵ درصد به اضافه یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، اعمال می شود.

وی در خصوص وضعیت اعطای وام به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: در این خصوص، قرار شد رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، جلسه ای را با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه؛ برگزار کنند تا در مورد تعداد و مبلغ وام در سال جاری، به توافق برسند.

دهقان کیا در همین راستا ادامه داد: جلسه مربوط به وام، تا آخر خرداد برگزار می شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در ارتباط با وضعیت افزایش سایر مزایا در فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، گفت: مواردی مثل حق بُن، حق اولاد و همسر؛ محل اختلاف است که در حال رایزنی هستیم. زیرا، دوستان شورای عالی کار گفتند امسال مبالغ مربوط به این موارد را افزایش نمی دهیم که ما نسبت به این موضوع، معترض شدیم؛ زیرا، مصوبه شورای عالی کار است و نمی توانند پرداخت نکنند.