  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۲

جزئیات افزایش حقوق و پرداخت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

جزئیات افزایش حقوق و پرداخت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در ارتباط با روند افزایش حقوق و اعطای وام به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی؛ توضیحاتی داد.

علی دهقان‌کیا، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، افزایش ۶۰ درصدی شامل حداقل بگیران می شود و برای سایر سطوح نیز، ۴۵ درصد به اضافه یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، اعمال می شود.

وی در خصوص وضعیت اعطای وام به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: در این خصوص، قرار شد رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، جلسه ای را با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه؛ برگزار کنند تا در مورد تعداد و مبلغ وام در سال جاری، به توافق برسند.

دهقان کیا در همین راستا ادامه داد: جلسه مربوط به وام، تا آخر خرداد برگزار می شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در ارتباط با وضعیت افزایش سایر مزایا در فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، گفت: مواردی مثل حق بُن، حق اولاد و همسر؛ محل اختلاف است که در حال رایزنی هستیم. زیرا، دوستان شورای عالی کار گفتند امسال مبالغ مربوط به این موارد را افزایش نمی دهیم که ما نسبت به این موضوع، معترض شدیم؛ زیرا، مصوبه شورای عالی کار است و نمی توانند پرداخت نکنند.

کد مطلب 6838668
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      12 0
      پاسخ
      متاسفانه نظرات شخصی ارجحيت دارد به قانون متناسب سازی که چند سال پیش مصوب شده و دو دوره آن هم اجرا شده باز هر سال مجلس باقیمانده را مصوب می کند و به دولت ابلاغ می شود و بعد از سال که می شود دوباره سازمان جلسه می گذارد و برای برای تایید به هیات دولت می فرستد تا از این گذر مدیران محترم به حق جلسات و پاداش‌های آن بهره‌مند شوند
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      3 2
      پاسخ
      چندین ماه ،بارها برای ثبت نام وام اقدام کردم ،موفق نشدم ،یا فرصت تمام شده بود ،چراموفق نمی شوم برای دریافت وام ،،،،
      • الی IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
        4 0
        من اشتباه زدم نظرم را نظرمن هم همین نظر شماست وام اصلا نه به پدرم نه اطرافیان ما هم ندادن
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      26 0
      پاسخ
      سه ماه از سال گذشته تا این زمان حقوق بازنشسته ها را بالا نبردن ولی همه چیز گران شده است پارسال هم اضافه حقوق فروردین را نفهمیدیم کی دادن یکی می گفت اضافه حقوق فروردین را در چند قسط دادن ما که چیزی نفهمیدیم . ببینیم امسال چه کار می کنند
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      29 0
      پاسخ
      این چجور اجرای مصوبه شورای عالی کار برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است که شامل افزایش مزایای جانبی نمی‌شود؟ بعد از گذشت سه ماه از سال حالا صحبت از اجرای نیم بند مصوبه ای که بارها برای تصویب آن جلسه و کمیته گرفته شده است می‌شود تازه پرداخت معوقات بماند که باید چقدر استرس و نگرانی برای بازنشستگان ایجاد کند!
    • بازنشسته IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      17 0
      پاسخ
      قبلا۴۵درصدباضافه یک میلیون و پانصدوهشتادوهشت هزارتومان بود حالا ایشان میگن۱۴۵۰۰۰۰تومان!!!؟؟؟
    • Mahmood a IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      29 1
      پاسخ
      یه تصویب مال شورای عالی کار هست بعد از اون یه تصویب توسط دولت هست سپس سر و ته اش را بزنند یه بار هم مدیران تامین اجتماعی تصویب کنند حقوق بازنشستگان همه اش حول محور تصویب و تأیید دور می زند
    • سمیرا IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      71 4
      پاسخ
      سلام لطفا افزایش بدید گرونی بی داد میکنه ترو خدا به داد بازنشستگان تامین اجتماعی برسید
      • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
        5 1
        چرا لطفا افزایش بدهند این پول از جقوق ما که در طی ۳۰ تا ۳۵ سال پرداخت کردیم . ازجیب آنها نیست اگر این پول به یک دلال می دادیم الان بدون منت حقمون بالاتر از این حقوق می داد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها