به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح دوشنبه در مراسم افتتاح طرحهای شهرداریها و دهیاریهای استان سمنان با حضور وزیر کشور در فرهنگسرای زاوقان سمنان، اعلام کرد: امروز در مراسم به صورت متمرکز ۲۹۷ طرح شهرداریها و دهیاریهای استان سمنان افتتاح شد.
وی افزود: برای این طرحها بیش از هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف و هزینه شده و میتواند توسعه خوبی را به شهرها و روستاهای استان سمنان هدیه دهد.
استاندار سمنان همچنین از افتتاح فرهنگسرای زاوقان به عنوان یک طرح ویژه یاد کرد و گفت: این فرهنگسرا با هدف پوشش مناطق کمتر برخوردار شهری در سمنان اجرایی شده است.
کولیوند با بیان اینکه بهرهبرداری از فرهنگسرای زاوقان در منطقه کمبرخوردار سمنان در راستای بازآفرینی شهری و ارتقای خدمات به مردم صورت گرفته است، افزود: این فرهنگسرا میتواند در اشاعه فرهنگ در این منطقه مؤثر واقع شود.
وی همچنین به افتتاح طرحهای اقتصادی و عمرانی طی هفته جاری در استان اشاره کرد و گفت: ۹۱۹ طرح عمرانی و سرمایهگذاری با اعتبار ۱۱۲ هزار میلیارد ریال در هفته دولت در سراسر استان سمنان به بهره برداری خواهد رسید و یا کلنگ زنی میشود.
