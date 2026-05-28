تکمیل درمانگاه تخصصی آبگرم نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی منطقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتح‌خانی صبح پنجشنبه در بررسی روند احداث درمانگاه تخصصی شهر آبگرم و پروژه‌های آموزشی شهرستان، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشت و آموزش اظهار کرد: تکمیل درمانگاه تخصصی شهر آبگرم می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و رفاهی مردم منطقه داشته باشد.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه افزود: همراهی خیرین در حوزه‌های بهداشت و درمان و نهضت عدالت آموزشی، شتاب‌دهنده روند توسعه شهرستان بوده و زمینه‌ساز رفع بخشی از نیازهای اساسی مردم است.

فرماندار آوج ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی و درمانی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان آوج است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خیرین، روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام با سرعت بیشتری دنبال شود.

فتح‌خانی بیان کرد: بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی و درمانی علاوه بر افزایش کیفیت خدمات‌رسانی، موجب ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان و کاهش دغدغه‌های مردم در حوزه دسترسی به امکانات آموزشی و سلامت خواهد شد.