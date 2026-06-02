به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده در تشریح وضعیت جوی مشهد و خراسان رضوی، اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده، به تناوب و با شدت و ضعف شاهد افزایش سرعت باد در سطح استان خواهیم بود که برای برخی نواحی استان به‌ویژه در نواحی بادخیز شرق، نیمه جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان، وزش باد گاهی شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود که احتمال بروز خسارت، خیزش و انتقال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و میدان دید را به همراه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: میزان انتقال گردوغبار و کاهش کیفیت هوا از فردا (چهارشنبه) تا صبح پنجشنبه نسبت به امروز نمود بیشتری خواهد داشت و انتظار می‌رود از ظهر پنجشنبه به بعد، با کاهش ذرات گردوغبار، کیفیت هوا بهبود یابد. همچنین کاهش کیفیت هوای مشهد ناشی از گردوغبار تا ظهر پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تا روز شنبه، به تناوب به‌ویژه در ساعات عصر تا اوایل شب، وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ، خصوصاً در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود. در همین راستا، هشدارهای سطح زرد در تاریخ ۹ و ۱۰ خرداد ماه صادر شده است.

آهنگرزاده در خصوص تغییرات دمایی خاطرنشان کرد: امروز شاهد افزایش موقت چند درجه‌ای دما در سطح استان هستیم، اما در روزهای آینده نوسانات دمایی شدیدی نخواهیم داشت و روند افزایشی خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان فریمان با ۱۴ درجه خنک‌ترین و بردسکن با ۳۹ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. دمای مشهد نیز دیروز به ۳۱ درجه رسید و حداقل دمای دیشب ۱۹ درجه بود. برای امروز مشهد، حداکثر دمای امروز ۳۳ و حداقل دما ۲۰ درجه پیش‌بینی شده است. همچنین بارش‌های پراکنده‌ای از نواحی شمالی گزارش شده که بیشترین میزان آن در کلات نادر با ۱.۶ میلی‌متر به ثبت رسیده است.