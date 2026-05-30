هواشناسی خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۰۸ اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، از بعدازظهر امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ تا اواخر وقت فردا یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ افزایش گرادیان فشار هوا در اغلب مناطق استان، موجب افزایش شدت وزش باد همراه با خیزش و انتقال گردوخاک خواهد شد.

بر اساس این هشدار، وزش باد شدید همراه با گردوغبار می‌تواند با کاهش کیفیت هوا، کاهش میدان دید و احتمال بروز خسارت در اغلب نقاط خراسان رضوی از جمله شهرستان مشهد همراه باشد. همچنین در مناطق بادخیز استان، احتمال وقوع طوفان گردوخاک دور از انتظار نیست.

هواشناسی خراسان رضوی در توصیه‌ای به شهروندان خواستار کاهش ترددهای غیرضروری در مناطق درگیر شده و تأکید کرده است مردم و دستگاه‌های اجرایی تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک را در دستور کار قرار دهند.