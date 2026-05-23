۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

جریمه شرکت متخلف بابت ایفا نکردن تعهد ارزی ۷ میلیون یورویی در قم

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از رسیدگی به پرونده ایفا نکردن تعهدات ارزی یک شرکت متخلف بابت ایفا نکردن تعهد ارزی ۷ میلیون یورو در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور،اظهار کرد: پرونده اجرا نشدن تعهدات ارزی یک شرکت متخلف بابت دریافت ۷ میلیون و ۱۳ هزار و ۳۰۶ یورو معادل یک تریلیارد و ۹۵۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

و️ی گفت: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ثبت نشدن کالا در سامانه ثبت سفارش و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و شرکت را علاوه بر بازگرداندن ارز ایفای تعهد نشده به بانک عامل و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت ۶ ماه، به پرداخت یک تریلیارد و ۹۵۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بیان کرد: با گزارش بانک شهر پیرامون اجرا نکردن تعهدات ارزی یک شرکت متخلف، پرونده این تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.

