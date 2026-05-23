تداوم نقض آتش بس؛ ۹ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری اعلام کردند که در حملات هوایی امروز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در جنوب و شرق لبنان ۹ شهروند لبنانی به شهادت رسیدند و ۹ نفر دیگر از جمله یک نیروی ارتش زخمی شدند.

جنگنده های اسرائیلی امروز روستاها و شهرک‌های الغندوریه، کفرا، دبین و برج قلاویه در جنوب لبنان را هدف قرار داد و صدای انفجارهای شدیدی در منطقه الخیام شنیده شد.

همچنین شهرک البازوریه در جنوب لبنان بمباران شد و در حمله به منزلی در شهرک الرفید در منطقه بقاع غربی در شرق لبنان، تعدادی شهید و زخمی شدند.

در حملات هوایی دیگر، یحمر الشقیف و الشهابیه در جنوب لبنان بمباران شدند و صدای انفجارهایی در منطقه الطیبه شنیده شد.

منابع لبنانی اعلام کردند در حمله به دیرقانون النهر در جنوب لبنان ۴ نفر به شهادت رسیدند. در حمله به الرفید در بقاع غربی نیز یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.

حمله به شهرک الشهابیه یک شهید و ۵ زخمی برجا گذاشت و در النبطیه الفوقا نیز یک نظامی ارتش زخمی شد.

هدف قرار گرفتن یک موتورسیکلت در النبطیه نیز یک زخمی به دنبال داشت.

همچنین دوشهروند لبنانی در حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیتسی به منطقه البقبوق در صور به شهادت رسیدند و یک نفر نیز در جاده لحوش به عین بعال به شهادت رسید.