به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از ابتدای خرداد ماه، نوسازی گسترده ناوگان حملونقل عمومی در ۶ خط پرتردد محدوده شهرداریهای مناطق ۱، ۳، ۴، ۷، ۸ و ۱۷ با اتوبوسهای نو برقی و دیزلی آغاز شد.
خطوط نوسازیشده به شرح زیر است:
خط ۲۱۲ (امام حسین(ع) - پایانه شهید بهشتی) با ۱۳ دستگاه اتوبوس برقی
خط ۳۱۲ (میدان رسالت - میدان بهارستان) تبدیل از مینیبوس به اتوبوس با ۱۱ دستگاه اتوبوس برقی
خط ۲۱۵ (سوهانک - سهراه ضرابخانه) با ۸ دستگاه اتوبوس نو دیزل
خط ۲۹۸ (شهرک قائم - میدان تجریش) با ۱۵ دستگاه اتوبوس دیزل
خط ۳۸۶ (میدان رسالت - میدان ونک) با ۲۱ دستگاه اتوبوس برقی
خط ۴۰۸ (میدان بهاران - پایانه شهید فیاضبخش) با ۱۵ دستگاه اتوبوس جدید برقی
با این نوسازی، گام بلندی در جهت توسعه حملونقل پاک، کاهش آلودگی هوا و افزایش رضایت شهروندان برداشته شده است.
