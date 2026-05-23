۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

آغاز نوسازی خطوط پرتردد اتوبوسرانی با اتوبوس‌های برقی و دیزلی

از ابتدای خرداد، طرح نوسازی گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شش خط پرتردد مناطق مختلف تهران با ورود اتوبوس‌های نو برقی و دیزلی کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از ابتدای خرداد ماه، نوسازی گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ۶ خط پرتردد محدوده شهرداری‌های مناطق ۱، ۳، ۴، ۷، ۸ و ۱۷ با اتوبوس‌های نو برقی و دیزلی آغاز شد.

خطوط نوسازی‌شده به شرح زیر است:

خط ۲۱۲ (امام حسین(ع) - پایانه شهید بهشتی) با ۱۳ دستگاه اتوبوس برقی

خط ۳۱۲ (میدان رسالت - میدان بهارستان) تبدیل از مینی‌بوس به اتوبوس با ۱۱ دستگاه اتوبوس برقی

خط ۲۱۵ (سوهانک - سه‌راه ضرابخانه) با ۸ دستگاه اتوبوس نو دیزل

خط ۲۹۸ (شهرک قائم - میدان تجریش) با ۱۵ دستگاه اتوبوس دیزل

خط ۳۸۶ (میدان رسالت - میدان ونک) با ۲۱ دستگاه اتوبوس برقی

خط ۴۰۸ (میدان بهاران - پایانه شهید فیاض‌بخش) با ۱۵ دستگاه اتوبوس جدید برقی

با این نوسازی، گام بلندی در جهت توسعه حمل‌ونقل پاک، کاهش آلودگی هوا و افزایش رضایت شهروندان برداشته شده است.

