به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت کنترل ترافیک، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از نصب ۲۴ دستگاه شارژر ۲۴۰ کیلوواتی در پایانه شرق قدیم خبر داد.

وی گفت: اتوبوس‌های ۲۶ متری قرار است برای خط تهرانپارس- اکباتان به کارگرفته شوند و در پایانه اکباتان این تعداد شارژر با مشخصات مشابه نصب خواهد شد تا زیرساخت شارژ مورد نیاز ناوگان جدید به طور کامل فراهم شود.اجرای این طرح گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک و افزایش کیفیت خدمات ناوگان اتوبوسرانی است.

