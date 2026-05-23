۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

پروژه ساخت گلزار شهدای میناب آغاز شد

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اعلام آغاز رسمی پروژه ساخت گلزار شهدای میناب، گفت: این مکان با دستور تولیت آستان قدس رضوی به یک مجموعه فاخر فرهنگی و کانون ترویج ارزش‌های ایثارتبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه ساخت گلزار شهدای میناب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تفاهمی که میان آستان قدس رضوی و بنیاد شهید صورت گرفت، عملیات طراحی و احداث مزار شهدای دانش‌آموز و فرهنگی میناب به عنوان یک مجموعه فاخر فرهنگی به‌طور رسمی آغاز شد.

وی از مشارکت نخبگان و هنرمندان در طراحی این پروژه خبر داد و افزود: در گام نخست، یک فراخوان ملی برای طراحی این گلزار اعلام خواهد شد تا تمامی صاحب‌نظرانی که ایده‌ای برای این مجموعه دارند، طرح‌های خود را ارسال کنند. برای انتخاب نهایی نیز یک کمیته داوری فنی با حضور نمایندگان آستان قدس و بنیاد شهید تشکیل می‌شود تا برترین طرح منطبق با استانداردهای لازم انتخاب شود.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به ویژگی‌های بصری این پروژه تصریح کرد: بنای یادبودی که بر مزار این شهدای گرانقدر ساخته می‌شود، پیوندی میان معماری بومی منطقه و معماری شاخص آستان قدس رضوی خواهد داشت. طبق دستور آیت‌الله مروی، تولیت محترم آستان قدس، این مکان نباید صرفاً به عنوان یک مزار نگریسته شود، بلکه باید به عنوان یک «مرکز پیام فرهنگی» برای ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و حماسه شهدای رمضان باقی بماند.

استادآقا در خصوص زمان‌بندی اجرای این طرح خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل داوری و انتخاب طرح برگزیده، امیدواریم عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی احداث این مجموعه از آذرماه سال جاری آغاز شود تا در کمترین زمان ممکن، فضایی در شأن مقام والای این شهدای عزیز برای بهره‌برداری عموم و خانواده‌های معظم شهدا آماده گردد.

کد مطلب 6838795

