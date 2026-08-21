به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته رشت با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه، اظهار کرد: نماز جمعه جایگاه مهمی در تبیین حقایق، بصیرتافزایی و تقویت آگاهی جامعه اسلامی دارد.
وی در ادامه با اشاره به احکام اخیر صادرشده برای فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح، این انتصابات را فراتر از جابهجاییهای سازمانی دانست و افزود: این احکام را باید به عنوان یک نقشه راه برای قدرتآفرینی و تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داد.
نماینده ولیفقیه در گیلان با بیان اینکه گذار از راهبرد صرفاً تدافعی به بازدارندگی تهاجمی از محورهای مهم این رویکرد است، تصریح کرد: ترکیب قدرت سخت و نرم و حرکت به سمت تحقق امنیت همگانی، از مؤلفههای مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
ناترازی بنزین با افزایش قیمت حل نمیشود
آیتالله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش ناترازی بنزین گفت: مسئله بنزین را نباید صرفاً به موضوع قیمت و گرانی تقلیل داد، بلکه شکاف میان تولید و مصرف، فرسودگی ناوگان حملونقل و ضعف فناوری نیز در ایجاد این ناترازی نقش دارند.
وی تأکید کرد: دولت باید به جای هرگونه شوک قیمتی، یک بسته جامع و علمی برای مدیریت مصرف و اصلاح ساختار سوخت کشور تدوین کند.
امام جمعه رشت انتقال تدریجی یارانه از خودرو به فرد، احیای سوختهای جایگزین بهویژه CNG، الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت و سرمایهگذاری در حملونقل عمومی را از جمله راهکارهای این حوزه برشمرد و گفت: ناترازی بنزین با جراحیهای مقطعی قیمت حل نخواهد شد و راه برونرفت از این بحران، حکمرانی علمی، اصلاح ساختار مصرف و تمرکز بر زیرساختهای بهرهوری است.
دشمن در محاسبات خود درباره ایران دچار خطا شده است
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و سیاستهای این کشور در قبال ایران اظهار کرد: پروژه تقابل با جمهوری اسلامی ایران تنها به سیاستهای انتخاباتی آمریکا محدود نمیشود و عوامل مختلفی از جمله لابیهای صهیونیستی در آن نقش دارند.
وی افزود: دشمن با محاسبات غلط تصور میکند میتواند با ایجاد بحرانهای ساختگی در حوزههایی مانند بنزین، جامعه ایران را دچار آشوب کند، اما این سناریو نیز همانند توطئههای گذشته با شکست مواجه خواهد شد.
هویت شیعه در انزوا نیست
آیتالله فلاحتی با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، به سیره اجتماعی آن حضرت اشاره کرد و گفت: امام حسن عسکری (ع) شیعیان را به حضور در متن جامعه، شرکت در نمازهای جماعت، حضور در تشییع جنازهها و عیادت از بیماران توصیه کردهاند.
وی ادامه داد: هویت حقیقی شیعه در انزوا نیست، بلکه در حضور اخلاقمدارانه در جامعه و رعایت حقوق مردم شکل میگیرد و اعتبار دین نیز از مسیر رعایت حقالناس حفظ میشود.
شهادت فرماندهان، مسیر قدرتآفرینی ایران را متوقف نمیکند
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به شهادت فرماندهان نیروهای مسلح و آنچه شهادت «آقای شهید ایران» خواند، گفت: دشمن تصور میکند با ترور میتواند مسیر حق را متوقف کند، اما شهادت این شخصیتها موجب جهش راهبردی ایران و تقویت گفتمان مقاومت شده است.
آیتالله فلاحتی افزود: این حوادث موجب شده جبهه حق از مرحله صرفاً تدافعی عبور کرده و به سمت بازیگری فعال و اثرگذاری بیشتر در معادلات منطقهای و جهانی حرکت کند.
مسجد باید به قرارگاه فرهنگی محله تبدیل شود
امام جمعه رشت در آستانه روز جهانی مسجد با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مساجد در جامعه اظهار کرد: مدیریت مسجد باید بر دو رکن استوار باشد؛ هیئت امنا برای مدیریت امور سختافزاری و شورای فرهنگی با محوریت امام جماعت برای پیگیری امور نرمافزاری.
وی تصریح کرد: مسجد بدون شورای فرهنگی، صرفاً یک بنای مناسبتی خواهد بود، اما با شکلگیری شورای فرهنگی فعال، مسجد میتواند به یک قرارگاه زنده و کانون اثرگذار فرهنگی و اجتماعی در محله تبدیل شود.
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