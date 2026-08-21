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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

اجرای طرح شهید عجمیان در مدرسه روستای یاورکندی اهر

اجرای طرح شهید عجمیان در مدرسه روستای یاورکندی اهر

اهر- در قالب طرح شهید عجمیان، عملیات بهسازی، رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی فضای آموزشی مدرسه شهید کلاشی روستای یاورکندی شهرستان اهر اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح شهید عجمیان با هدف ارتقای کیفیت فضای آموزشی و ایجاد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان، با اجرای عملیات رنگ‌آمیزی و طراحی فضای مدرسه شهید کلاشی در روستای یاورکندی اهر به مرحله اجرا درآمد.

این اقدام به همت گروه جهادی شهید محسن حججی حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی ابوذر اهر و با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه ناحیه اهر انجام شد.

اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس مناطق مختلف، با مشارکت گروه‌های جهادی و مجموعه‌های فرهنگی و بسیج، در راستای بهسازی و زیباسازی محیط‌های آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان انجام می‌شود.

کد مطلب 6922979

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