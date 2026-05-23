به گزارش خبرگزاری مهر، با حکمی از سوی کوهپایه زاده رئیس فدراسیون، یعقوبعلی حاصلی به عنوان سرپرست انجمن فوتبال منصوب شد.
متن این حکم به شرح زیر است:
نظربه تعهد، تخصص، تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی در رشته فوتبال، به موجب این حکم به سمت سرپرست انجمن فوتبال این فدراسیون منصوب میشوید. آرزومند است؛ با اتکال به ایزد منان و با بهرهگیری از نیروهای متعهد و متخصص درراستای اهداف عالیه حوزه ورزش در پیشبرد امورات محوله موفق و مؤید باشید.
با حکمی از سوی رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، یعقوب حاصلی به عنوان سرپرست انجمن فوتبال منصوب شد.
