به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، لهستان در تلاش برای تقویت توان جناح شرقی ناتو، این هفته اولین محموله جت‌ های جنگنده اف-۳۵ خود را از آمریکا دریافت کرد.

ولادیسلاو کوزینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان هنگام فرود این ۳ جنگنده در پایگاه هوایی لاسک این خبر را رسانه ای کرده و آن ها را «نگهبانان جدید آسمان لهستان» نامید.

وزیر دفاع لهستان در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: این ها اولین جنگنده‌ های نسل پنجم در جناح شرقی ناتو هستند که قادر به شناسایی تهدیدات قبل از شناسایی خود آنها هستند.

لهستان ۳۲ فروند جنگنده چندمنظوره اف-۳۵ سفارش داده است که توسط شرکت لاکهید مارتین قرار است به این کشور داده شود.