۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

لهستان جنگنده‌های اف-۳۵ را دریافت کرد

لهستان ۳ فروند جنگنده اف۳۵- را در پایگاه هوایی لاسک دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، لهستان در تلاش برای تقویت توان جناح شرقی ناتو، این هفته اولین محموله جت‌ های جنگنده اف-۳۵ خود را از آمریکا دریافت کرد.

ولادیسلاو کوزینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان هنگام فرود این ۳ جنگنده در پایگاه هوایی لاسک این خبر را رسانه ای کرده و آن ها را «نگهبانان جدید آسمان لهستان» نامید.

وزیر دفاع لهستان در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: این ها اولین جنگنده‌ های نسل پنجم در جناح شرقی ناتو هستند که قادر به شناسایی تهدیدات قبل از شناسایی خود آنها هستند.

لهستان ۳۲ فروند جنگنده چندمنظوره اف-۳۵ سفارش داده است که توسط شرکت لاکهید مارتین قرار است به این کشور داده شود.

