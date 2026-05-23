به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سومین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر، علی اصغر ابارقی و مبین محمدی در دسته ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.
ابارقی در حرکت اول خود وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم خود موفق به مهار وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم وزنه ۲۲۳ کیلوگرمی را بالای سر برد و موفق به کسب مدال طلا شد. او همچنین با ثبت رکورد ۶۵۳ کیلوگرم به مدال طلا مجموع دست یافت.
مبین محمدی دیگر نماینده کشورمان در این دسته در حرکت نخست خود وزنه ۲۰۵ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم خود وزنه ۲۲۵ کیلوگرمی را بالای سر برد. محمدی در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۲۲ کیلوگرمی بازماند و موفق به کسب مدال برنز شد.
کاروان پاراوزنهبرداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.
در رقابتهای پاراوزنهبرداری آزاد قهرمانی آفریقا- اوران ٢٠٢۶، به میزبانی الجزایر، مجموعا ١۵١ ورزشکار (٩٢ مرد و ۵٩ زن) از ٢٠ کشور در بخش آزاد به رقابت میپردازند و همچنین از این تعداد ۱۱۴ پاراوزنهبردار در قهرمانی آفریقا هم شرکت میکنند.
الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پاراوزنهبردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابتها دارند.
رقابتهای آزاد پارا وزنه برداری - الجزایر
ابارقی دوبار طلایی شد / محمدی به نشان برنز دست یافت
ملی پوشان پاراوزنهبرداری کشورمان موفق به کسب ۲ مدال طلا و یک نشان برنز شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سومین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر، علی اصغر ابارقی و مبین محمدی در دسته ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.
نظر شما