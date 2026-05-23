اهدای کارت «همیار طبیعت» به فرمانداران ۳ شهرستان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با حضور در شهرستانهای رومشکان، معمولان و پلدختر، کارت همیار طبیعت را به فرمانداران این سه شهرستان اهدا کرد. این اقدام در راستای تقویت همکاری و مشارکت مسئولان محلی در حفاظت و احیای عرصههای منابع طبیعی استان صورت گرفت.
در مراسم اهدای این کارتها که باهدف تقدیر از تلاشهای فرمانداران در حمایت از طرحهای منابع طبیعی و افزایش همکاریهای دوجانبه برگزار شد، بر نقش کلیدی فرمانداران بهعنوان پیشگامان حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی در سطح شهرستانها تأکید شد.
شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی لرستان در این مراسم، اظهار داشت: با صدور این کارتها، فرمانداران بهصورت رسمی به جمع همیاران طبیعت پیوسته و این امر نشاندهنده اهمیت نقش آنها در صیانت از جنگلها، مراتع و منابع آبوخاک استان است.
فرمانداران رومشکان، معمولان و پلدختر نیز ضمن قدردانی از این اقدام، بر تعهد خود نسبت به حمایت همهجانبه از برنامهها و پروژههای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در حوزههای مربوطه تأکید کردند. آنها همچنین آمادگی خود را برای همکاری نزدیکتر در راستای رفع چالشهای موجود، از جمله مقابله با آتشسوزیها، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی در میان مردم اعلام داشتند.
