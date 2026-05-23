ستادکل: فتح خرمشهر الگوی جدیدی از حکمرانی را به آزادگان جهان آموخت

به گزارش خبرگزاری مهر، ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به مناسبت گرامیداشت حماسه سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر پیامی صادر کردند.

متن کامل پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و کشور، به ویژه قائد شهید امت اسلامی، سوم خرداد، سالروز حماسه فتح خرمشهر قهرمان را به محضر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، ملت شریف و قهرمان ایران، و رزمندگان پرافتخار اسلام و جبهه مقاومت تبریک می‌گوید.



فتح خرمشهر به عنوان نماد پیروزی جبهه حق بر باطل، کفر و استکبار جهانی، بستری برای فتوحات بعدی انقلاب اسلامی و پیمودن مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی گردید و الگوی جدیدی از حکمرانی امیدبخش را به مسلمانان و آزادگان جهان ارائه داد. این پیروزی نشان داد که مقاومت در برابر هر دشمنی و در هر سطحی می‌تواند به موفقیت منجر شود. کلیدواژه ماندگار "خرمشهر را خدا آزاد کرد" مبنایی برای ملتی قرار گرفت که با توکل بر خدا، قادر خواهد بود از دژهای مستحکم دشمنان عبور کرده و بر نظام سلطه جهانی غلبه نماید و آن را به استیصال بکشاند.



به لطف پروردگار متعال، در ادامه پیروزی‌های پیشین همچون دفاع مقدس ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و جنگ تحمیلی سوم (رمضان)، این مسیر پرفروغ و نورانی ادامه خواهد یافت و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان، طعم شیرین نجات از شر شیاطین عالم، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواهند چشید و به فتوحات بیشتری نائل خواهند شد.



نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، در پرتو توکل به خداوند متعال و با حمایت مردم غیور و همیشه در صحنه، بدون کوچکترین تردید، برای فتح خرمشهرهای پیش رو با تمام توان در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی آماده جانفشانی هستند و تا پای جان از ایران، ایرانیان و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع خواهند نمود.