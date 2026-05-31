شکارچی متخلف با مشاهده ماموران یگان محیط زیست کاشان گریخت

الهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست کاشان در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک متوجه حضور یک نفر شکارچی در محل شدند که متخلف به محض مشاهده ی مامورین با بجا گذاشتن همه ادوات شکار و با توجه به شناخت کامل از منطقه و با استفاده از تاریکی شب از محل متواری گردید و لاشه یک راس کل وحشی، ادوات شکار و موتور سیکلت توسط محیط بانان ضبط و توقیف شد.

وی ابراز کرد: با شناسایی متخلف که جزو شکارچیان منطقه نیز است، پرونده ی تخلفی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد تا جهت دستگیری متهم دستورات لازم صادر شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان تصریح کرد: از همه دوستداران محیط زیست می‌خواهیم در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان تماس حاصل نمایند.

وی همچنین از تحویل یک قطعه پرنده شبگرد توسط شهروند دوستدار محیط زیست تحویل اداره حفاظت محیط زیست کاشان خبر داد و گفت: یگان حفاظت محیط زیست پس از مشاهده وضعیت جسمانی و اطمینان از سلامت گونه، شبگرد را در زیستگاه مناسبش رهاسازی کردند.

دولتخواه افزود: پرنده شبگرد معمولی ۲۶ سانتیمتر طول دارد و پرنده ای است با بدنی کشیده که چشم های سیاه درشتی دارد و بیشتر شب ها به فعالیت می‌پردازد.

وی گفت: بال های این پرنده دراز و بلند است و بال زدن هایش آرام و همراه با سر خوردن در هواست و در پرواز بال هایش را بالا نگه میدارد.

رئیس اداره محیط زیست کاشان خاطرنشان کرد: این پرنده معمولاً صبح‌ها بی حرکت و به حالت قوز کرده روی شاخه درختان و یا روی زمین می نشیند و در شاخ و برگ درختان استتار می‌کند.