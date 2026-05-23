محمود محمودی به عنوان سرپرست توزیع برق استان تهران معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین قدردانی از زحمات مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست جدید شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، جمعی از مدیران ارشد صنعت برق و اعضای کمیته انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق در استان تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، میلاد شجاعی نایب‌رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و پشتیبانی شرکت، به نمایندگی از کارکنان، از خدمات ۱۴ ماهه «اکبر حسن‌بکلو» مدیرعامل سابق تقدیر و تشکر کرد. وی گفت: بی‌تردید با راهبری ایشان، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به جایگاه بالاتری ارتقا یافت و تحولی اساسی در انجام مأموریت‌های این شرکت ایجاد شد.

شجاعی با تبریک انتصاب «محمود محمودی» به عنوان سرپرست جدید این شرکت، ابراز امیدواری کرد که با مدیریت وی، مسیر اعتلای شرکت با قدرت ادامه یابد.

اکبر حسن‌بکلو مدیرعامل سابق نیز در این مراسم، با قدردانی از تلاش‌های معاونان، مدیران و همکاران در ارتقای شاخص‌های شبکه برق استان تهران، گزارشی از دستاوردهای دوران مدیریت خود ارائه داد. وی گفت: در این دوره، اقداماتی برای توسعه و بهبود شبکه توزیع برق، نوسازی خودروهای عملیاتی، هوشمندسازی شبکه، ارتقای سطح پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و توسعه فیزیکی ساختمان‌های اداری انجام شد.

حسن‌بکلو با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای حفظ پایداری شبکه برق استان تهران در «جنگ تحمیلی سوم» اظهار داشت: در این جنگ، بیشترین آسیب به شبکه برق استان تهران وارد شد و ۴۸۷ نقطه از شبکه مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت، اما به دلیل تلاش و ازخودگذشتگی همکاران، میانگین زمان رفع خاموشی در این دوره ۴۳ دقیقه بود.

مدیرعامل سابق در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برای سرپرست جدید آرزوی توفیق کرد.

سیدکمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران نیز در این مراسم، تأمین برق پایدار را یکی از اولویت‌های اصلی استان دانست و گفت: جایگاه استان تهران در سطح کشوری و حتی بین‌المللی ویژه است و هرگونه نارسایی یا کمبودی در این استان، جنبه فرامرزی پیدا می‌کند. بنابراین تأمین برق پایدار برای مشترکان، یکی از اولویت‌های اصلی استان محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش مدیران و همکاران شرکت‌های توزیع برق استان تهران و تهران بزرگ برای حفظ پایداری شبکه در ایام جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: تلاش این عزیزان موجب شد که دغدغه تأمین برق در شرایط دشوار جنگی به واقعیت تبدیل نشود و مشکلی در این ارتباط برای مردم و نظام ایجاد نشود.

میرجعفریان، استان تهران را از استان‌های پیشرو در تأمین برق از انرژی خورشیدی توصیف کرد و این موضوع را در کاهش ناترازی برق و آلودگی هوا در این استان بسیار مؤثر دانست.