به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسنبکلو،بعد از ظهر سهشنبه،در جمع خبرنگاران، با اشاره به سالروز کارگر و روز صنعت برق، از آمادگی کامل این شرکت برای مقابله با هرگونه تهدید و حادثه احتمالی خبر داد.
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد تجهیزات شبکههای فوق توزیع و توزیع برق استان تهران ساخت داخل است، تأکید کرد: با وجود آسیب دیدن ۴۸۷ نقطه از شبکه و ۹۱ پست هوایی و زمینی در طول جنگ تحمیلی سوم، تمامی تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی با تکیه بر توان داخلی تأمین شد و در حال حاضر شبکه در حالت پایدار قرار دارد.
حسنبکلو با اشاره به فعالیت ۱۷۴۴ نیروی عملیاتی در قالب ۲۵۰ اکیپ و میانگین زمان رفع خاموشی ۴۳ دقیقه ای در شهرستانهای استان، از طراحی ۸۵ سناریو برای مقابله با حوادث خبر داد و گفت: با هماهنگی استانداری تهران، چندین دستگاه ژنراتور سیار پرظرفیت تأمین و نصب پنل خورشیدی بر پشت بام ۱۲۰۰ مسجد برای اسکان احتمالی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه به موضوع مدیریت مصرف در ماههای گرم سال پرداخت و اظهار کرد: مشترکان خانگی میتوانند با تنظیم کولر گازی روی ۲۴ درجه، تعویض رایگان موتور کولرهای آبی با نوع کم مصرف BLDC، نصب سایبان و استفاده از دور کند موتور کولر آبی، در کاهش بار مصرفی مؤثر باشند.
وی با تأکید بر ارائه مشوقهای ویژه افزود: مشترکانی که مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند یا نسبت به نصب سامانههای خورشیدی اقدام کنند، تا ۳۰ درصد تخفیف در قبض برق خود دریافت خواهند کرد.
حسنبکلو در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران همانطور که در جنگ تحمیلی سوم با ایستادگی خود دشمن را ناکام گذاشتند، امسال نیز با مصرف بهینه برق میتوانند به صنعت کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.
