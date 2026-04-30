۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

مشارکت ۲۷۰ نفر در قالب ۴۳ اکیپ برای بهینه‌سازی شبکه برق تهران

تهران- مدیرعامل توزیع برق استان تهران گفت: ۲۷۰ نفر از پرسنل عملیاتی و کارشناسان فنی در قالب ۴۳ اکیپ، طرح سامان را همزمان در ۶ منطقه اجرا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن‌بکلو،ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای همزمان طرح کشوری سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت (سامان) در شش منطقه تحت پوشش این شرکت خبر داد.

حسن‌بکلو با اعلام این خبر گفت: این طرح روز گذشته با رویکرد اصلاح شبکه‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم و با هدف حفظ پایداری شبکه توزیع برق، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی مشترکان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، عملیات فنی و بهینه‌سازی شبکه توزیع در مناطق چهاردانگه، ملارد، دماوند، پردیس، پاکدشت و کهریزک به طور هم‌زمان انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح جهادی، ۲۷۰ نفر از پرسنل عملیاتی و کارشناسان فنی در قالب ۴۳ اکیپ عملیاتی در نقاط مختلف شبکه به فعالیت پرداختند و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت شبکه و افزایش قابلیت اطمینان آن را انجام دادند.

حسن‌بکلو یادآور شد: اجرای این طرح بخشی از برنامه‌های ابلاغی شرکت توانیر در راستای ارتقای پایداری شبکه برق و بهبود سطح خدمات‌رسانی به مشترکان در سطح کشور است.

گفتنی است در زمان اجرای این طرح، دکتر کفیلی مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع شرکت توانیر و دکتر فرض‌اله‌پور مجری طرح کشوری سامان، با حضور میدانی در محل اجرای عملیات، از روند انجام فعالیت‌ها بازدید کردند.

