۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

آبرسانی پایدار برای پنج روستای شهرستان خاتم با بهسازی چاه سیاهویه

یزد - مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم از اتمام عملیات بهسازی و تجهیز چاه مجتمع روستایی سیاهویه خبر داد و گفت: این اقدام که با هدف تأمین پایدار آب شرب در پنج روستای منطقه صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم میرحسینی با تشریح عملیات اجرایی در چاه مجتمع روستایی سیاهویه، گفت: در راستای رفع موانع آبرسانی و ارتقای کیفیت خدمات به روستائیان، عملیات بهسازی و تجهیز این چاه با موفقیت به اتمام رسید.

وی افزود: این پروژه، خدمات آبرسانی پایدار را برای پنج روستای تحت پوشش شامل بوعلی، سیاهوییه، حاجی‌آباد، قم‌آباد و چهگوییه تضمین می‌کند که در مجموع ۲۰۰ اشتراک فعال و جمعیتی بالغ بر هزار نفر را شامل می‌شوند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم با اشاره به حجم عملیات انجام شده، توضیح داد: عمق چاه ۵۰ متر است که در این عملیات، حدود ۱۰ متر لایروبی و همچنین احداث ۳۰ متر گالری در دستور کار قرار گرفت.

میرحسینی با بیان اینکه پیش از این، دبی چاه کمتر از ۱ لیتر بر ثانیه بود، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، دبی چاه به ۶ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است که این میزان، ۶ برابر دبی اولیه محسوب می‌شود و نویدبخش پایداری هرچه بیشتر شبکه آبرسانی منطقه است.

او هزینه برآورد شده برای این پروژه را بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: طی دوره اجرای عملیات، هیچ‌گونه قطعی یا افت فشار آب در شبکه روستاها ایجاد نشد و آبرسانی سیار نیز به صورت روزانه و منظم ادامه یافت تا هیچ خللی در تأمین آب اهالی ایجاد نشود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم در پایان بر اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل تابستان و احتمال بروز تنش آبی، از عموم اهالی محترم درخواست داریم با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی، ما را در ارائه خدمات پایدار یاری بنمایند.

