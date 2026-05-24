آبرسانی پایدار برای پنج روستای شهرستان خاتم با بهسازی چاه سیاهویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم میرحسینی با تشریح عملیات اجرایی در چاه مجتمع روستایی سیاهویه، گفت: در راستای رفع موانع آبرسانی و ارتقای کیفیت خدمات به روستائیان، عملیات بهسازی و تجهیز این چاه با موفقیت به اتمام رسید.

وی افزود: این پروژه، خدمات آبرسانی پایدار را برای پنج روستای تحت پوشش شامل بوعلی، سیاهوییه، حاجی‌آباد، قم‌آباد و چهگوییه تضمین می‌کند که در مجموع ۲۰۰ اشتراک فعال و جمعیتی بالغ بر هزار نفر را شامل می‌شوند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم با اشاره به حجم عملیات انجام شده، توضیح داد: عمق چاه ۵۰ متر است که در این عملیات، حدود ۱۰ متر لایروبی و همچنین احداث ۳۰ متر گالری در دستور کار قرار گرفت.

میرحسینی با بیان اینکه پیش از این، دبی چاه کمتر از ۱ لیتر بر ثانیه بود، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، دبی چاه به ۶ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است که این میزان، ۶ برابر دبی اولیه محسوب می‌شود و نویدبخش پایداری هرچه بیشتر شبکه آبرسانی منطقه است.

او هزینه برآورد شده برای این پروژه را بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: طی دوره اجرای عملیات، هیچ‌گونه قطعی یا افت فشار آب در شبکه روستاها ایجاد نشد و آبرسانی سیار نیز به صورت روزانه و منظم ادامه یافت تا هیچ خللی در تأمین آب اهالی ایجاد نشود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم در پایان بر اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل تابستان و احتمال بروز تنش آبی، از عموم اهالی محترم درخواست داریم با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی، ما را در ارائه خدمات پایدار یاری بنمایند.