قم پیشتاز گازرسانی در کشور با ضریب پوشش بالای ۹۹ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبیین سیر تاریخی صنعت گاز در ایران، با بیان اینکه ریشه‌های بهره‌مندی از گاز طبیعی در ایران به دوران قاجار بازمی‌گردد، اظهار داشت: پس از اکتشاف نفت و در سفر احمدشاه قاجار به انگلستان، قراردادهایی برای اکتشاف، استخراج و فروش نفت منعقد شد و گاز همراه نفت نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در آن دوره، با استفاده از گازی که در فرآیند استخراج نفت به دست می‌آمد، مشعل‌هایی در سطح تهران نصب شد که شب‌ها مسیر تردد مردم را روشن می‌کرد و به‌تدریج استفاده از این حامل انرژی توسعه یافت.

گودرزی با اشاره به تأسیس رسمی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۴ خاطرنشان کرد: در ابتدا تنها ۶ شهر کشور به صورت بسیار محدود از نعمت گاز بهره‌مند شدند و در مسیر گازرسانی به همین ۶ شهر، یک روستا نیز تحت پوشش قرار گرفت که شهر قم نیز جزو این سابقه تاریخی گازرسانی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۸ رقم خورد، تصریح کرد: علیرغم اینکه تمام توان و انرژی صنعت نفت، هدف حملات دشمن به سکوها، چاه‌ها و تأسیسات نفتی قرار گرفته بود، اما شرکت ملی گاز هرگز از وظیفه اصلی خود عقب نماند و به توسعه خدمات خود ادامه داد.

وی گفت: پس از پایان جنگ، روندگازرسانی شتاب چشمگیری یافت و این حامل انرژی به اقصی نقاط کشور رسید، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بیش از ۹۵ درصد مناطق شهری ایران از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با استناد به آخرین آمارهای موجود اظهار داشت: در حال حاضر ۱ هزار و ۲۵۷ شهر در کشور زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند و در بخش روستایی نیز قریب به ۹۳ درصد نفوذ و ضریب پوشش داریم.

گودرزی در ادامه به مصارف غیر از بخش خانگی نیز اشاره کرد و یادآور شد: مصرف صنعتی، خوراک نیروگاه‌های تولید برق CHP و همچنین مصرف CNG در خودروها از دیگر حوزه‌های مهم بهره‌مندی از گاز طبیعی است.

وی با اشاره به دوران تحریم‌ها عنوان کرد: با تدبیر نظام، تغییر سوخت خودروها از بنزین به گاز انجام شد که نقش مهمی در مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات داشت.

ثروت ملی گاز امانتی برای نسل‌های آینده

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به گسترش چشمگیر زیرساخت‌های سوخت پاک در کشور اظهار داشت: هم‌اکنون در سطح ایران جایگاه‌های متعدد CNG به وفور وجود دارد و شهروندان هم به دلیل ملاحظات اقتصادی و هم به خاطر سهولت دسترسی از این انرژی استفاده می‌کنند.

وی افزود: استفاده از گاز طبیعی به پاکیزگی هوا کمک شایانی می‌کند و اگرچه همچنان شاهد برخی آلودگی‌ها هستیم اما توسعه مصرف گاز نسبت به سوخت‌های آلاینده گذشته، میزان آلودگی را کاهش داده است.

گودرزی در ادامه به کاربردهای گسترده گاز در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: صنایع پتروشیمی و مشاغل گوناگون نیز از این نعمت بهره‌مند هستند و گاز امروز نقش بسیار مهمی در چرخه اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به اصطلاح رایج ایران کشور ثروتمندی است چون روی نفت و گاز نشسته خاطرنشان کرد: واقعیت این است که این ثروت روزی به پایان می‌رسد و تنها متعلق به ما نیست بلکه از نسل‌های گذشته به ما منتقل شده و برای نسل‌های آینده نیز یک میراث محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: عاقلانه نیست که کسی ثروت خود را به آتش بکشد و اگر در مصرف گاز زیاده‌روی کنیم یا از دستگاه‌های غیراستاندارد استفاده کنیم در حقیقت این ثروت ملی را می‌سوزانیم و به آیندگان ظلم کرده‌ایم.

گودرزی در خصوص وضعیت گازرسانی در استان قم گفت: خوشبختانه ضریب نفوذ گاز در بخش شهری استان بیش از ۹۹/۵ درصد است و تمام شهرهای قم از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

وی افزود: در بخش روستایی نیز ضریب نفوذ ما نزدیک به ۹۹/۳ درصد است و موفق شده‌ایم جشن پایان گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را برپا کنیم که افتخار بزرگی برای مجموعه شرکت گاز استان محسوب می‌شود.

سهم ۷۵ تا ۸۰ درصدی گاز در سبد انرژی ایران

گودرزی در بخشی از سخنان خود با اشاره به همزمانی اتمام گازرسانی به یک روستا با بهره‌مندی امامزاده اسماعیل از نعمت گاز، این اتفاق را بسیار ارزشمند و قابل تأمل توصیف کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم اظهار داشت: در کنار امامزاده اسماعیل، روستای خیرآباد نیز که زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارد و ۳ روستای دیگر با جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار در استان وجود دارند که امکان گازرسانی به آنها فراهم است وامیدواریم این مناطق نیز از نعمت گاز بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تجدیدناپذیر بودن منابع انرژی گفت: بازسازی این منابع به قرن‌ها زمان نیاز دارد بنابراین روزی به پایان خواهند رسید هرچند ایران دارای دومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان است اما در مقابل مصرف‌های بی‌رویه نیز داریم.

گودرزی افزود: در سبد انرژی کشور، سهم شرکت گاز نزدیک به ۷۵ تا ۸۰ درصد است در حالی که در روسیه که نخستین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است سهم گاز در سبد انرژی زیر ۴۵ درصد و در سایر کشورها زیر ۴۰ درصد می‌باشد.

حرکت استان قم به سوی انرژی خورشیدی

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به سیاست‌های دولت برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی خاطرنشان کرد: با مدیریت و درایت استاندار قم، حرکت عظیمی برای توسعه مزرعه‌های خورشیدی در استان آغاز شده است.

وی با بیان سابقه شخصی خود در این زمینه اظهار داشت: در سال ۹۶ که به عنوان مدیر مهندسی در استان حضور داشتم، اولین سازمان اداری بودیم که پنل خورشیدی ۲۰ کیلوواتی را در ساختمان طراحی کردیم و این رویه همچنان ادامه دارد.

گودرزی تصریح کرد: در حال حاضر ۳ ساختمان شرکت گاز استان مجهز به پنل خورشیدی شده و مجوز برای ۱۰۰ مگاوات دیگر نیز از شرکت ملی گاز اخذ و بودجه آن تأمین شده است.

وی گفت: هم‌اکنون در مراحل خرید پنل‌ها و قطعات و همچنین انتخاب پیمانکار هستیم و امیدواریم تا پایان سال، این ۱۲۰ کیلووات جدید را به ۶۰ کیلووات قبلی اضافه کنیم و مجموعاً شرکت گاز استان بتواند ۱۸۰ کیلووات به شبکه شهر تزریق کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم اظهار داشت: اگر بتوانیم فرآیند مصرف گاز را تغییر دهیم به جای سوزاندن آن در منازل و مغازه‌ها این حامل انرژی را به سمت صنعت هدایت کنیم و چرخ صنعتی کشور را به حرکت درآوریم یا در صنایع تبدیلی مثل پتروشیمی‌ها از آن استفاده کنیم ارزش افزوده بالایی نصیب اقتصاد کشور خواهد شد.

وی افزود: استفاده از انرژی دائم و رایگان خورشیدی هم به نفع اقتصاد ملی است هم به نفع معیشت عمومی مردم و یک نکته مهم در این بحث موضوع انتقال انرژی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به موقعیت منابع و مخازن نفت و گاز کشور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تمام منابع و مخازن نفت و گاز ما در جنوب کشور متمرکز است و باید گاز را از هزاران کیلومتر دورتر از جنوب به شمالی‌ترین نقاط کشور منتقل کنیم.

وی گفت: در مسیر انتقال گاز علاوه بر هزینه نگهداری، نیاز به کمپرس کردن گاز داریم زیرا سیال با افزایش طول مسیر افت فشار پیدا می‌کند و در فواصل مشخصی باید فشرده شده و با شدت وارد خطوط شود.

گودرزی با اشاره به تأسیسات عظیم ایستگاه‌های تقویت فشار یا کمپرس استیشن‌ها اظهار داشت: این تجهیزات وظیفه انتقال گاز به نقاط دورافتاده را بر عهده دارند و هزینه کلانی برای کشور ایجاد می‌کنند و اگر بتوانیم از این نعمت الهی در مکان‌های بهتری استفاده کنیم ارزش افزوده ملی کشور به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

رکوردزنی تأمین پایدار گاز در زمستان ۱۴۰۴

مدیرعامل شرکت گاز استان قم اظهار داشت: ما در شرکت گاز استان قم طرحی را مطالعه کرده‌ایم که در سایر نقاط نیز اجرا شده اما قصد داریم برای ساختمان‌های اداری، ایستگاه‌ها و تاسیسات خود از انرژی باد نیز استفاده کنیم.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی استان قم به گونه‌ای است که در بسیاری از روزهای سال وزش باد قابل توجهی داریم و این طرح را در دست داریم که از توربین‌های بادی نیز به صورت نمونه استفاده شود تا عزیزان ما در تأمین برق نیز مشارکت داشته باشند.

گودرزی با اشاره به نقش گاز در تولید برق کشور تصریح کرد: هم‌اکنون تمام نیروگاه‌های کشور از نعمت گاز استفاده می‌کنند و در ایام سرد سال به ویژه ناچار می‌شویم سهمیه سوخت نیروگاه‌ها را محدود کنیم تا بتوانیم خط قرمز نظام که تامین گاز مصارف خانگی است را حفظ کنیم.

وی با اشاره به عملکرد بی‌نظیر امسال گفت: امسال در هیچ جای کشور از جمله استان قم هیچ گونه قطع گاز نداشتیم و این یک رکورد محسوب می‌شود.

گودرزی افزود: در شمالی‌ترین نقاط کشور نظیر استان‌های مازندران، خراسان شمالی، گیلان، گرگان و همچنین استان‌های سردسیر غربی مانند آذربایجان‌ها و اردبیل، خوشبختانه امسال حتی یک خانه یا یک مشترک قطع گاز ناشی از افت فشار را تجربه نکرد که این حاصل تلاش همه همکاران در شرکت ملی گاز بود.

این مسئول در پایان اضافه کرد: امسال محدودیت سوخت صنایع را دیرتر از سال‌های قبل آغاز کردیم و همچنین محدودیت آنچنانی به آنها اعمال نشد که این رویکرد نیز در نوع خود قابل تحسین و تقدیر است.